Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çumra'da ilçe teşkilatının açılışını yaptı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çumra'da ilçe teşkilatının açılışını yaptı

29.01.2021 15:19
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çumra'da ilçe teşkilatının açılışını yaptı, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'nın Çumra ilçesinde parti teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'nın Çumra ilçesinde parti teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.

Davutoğlu, Çumra'daki açılış töreninde, ülke vatandaşının hukukunu korumak için yola çıktıklarını söyledi.

Partisinin siyaset anlayışının Hazreti Mevlana'nın değerleri olduğuna işaret eden Davutoğlu, "Yürekli insanların çıkıp bu topraklara tekrar muhabbet ve kardeşlik tohumları ekmesi gerekiyordu, bunun için yola çıktık. Kin ve öfke diliyle konuşanlar, tebessümü ve muhabbeti unutanlar, bu milleti birbirine düşman etti. Barıştırmaya, gönülleri açmaya geliyoruz. Doğru dürüst yönetselerdi, ülke üzerine karabasan gibi korku duvarı dikmeselerdi buna ihtiyaç hissetmezdik. Şimdi yeni bir kardeşlik sesine ihtiyacına var, o ses Gelecek Partisi'dir." diye konuştu.

Davutoğlu, çiftçinin, esnafın ve işçinin kan ağladığını savunarak, şunları kaydetti:

"3-5 ihale baronuna bu memleketin kaynaklarını dağıtanları engellemek için yola çıktık. Hububatta alım fiyatları yüzde 16 arttı. Gübre, tohumda yüzde 35 artış oldu. On gün içinde gübreye yüzde 13 zam geldi. Bir yılda verdikleri artışı on günde gübredeki zamla geri aldılar. Buna susacak mıyız? Elektrik sulama masrafı yüzde 85 arttı. Ekipman maliyeti yüzde 75, traktör maliyeti yüzde 150 arttı. Bunlar, vatandaşa yüzde 16 veriyor. Sadaka vermiyorsunuz ey Erdoğan, çiftçinin alın terini ve emeğini verin. Bu milletin içinden çıktınız ama bu milleti unuttunuz."

Konuşmasının ardından Davutoğlu, ilçe teşkilatının açılışını yaptı.

Davutoğlu, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Konya, Çumra, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çumra'da ilçe teşkilatının açılışını yaptı - Son Dakika


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