Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Erzurum'da basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, halkın ortak basiretine inandığını belirterek "Bu öyle anketlerle ortaya çıkmaz, spekülatif yorumlarla da çıkmaz. Alana inersiniz, çizmeyi giyersiniz, halkın karşısına çıkarsınız, o halk sizi sınar. Ölçer, biçer ve sandığa gittiğinde öyle bir gizli irade kullanır ki en doğru tercihte ikisini birleştirir." dedi.

Davutoğlu, Erzurum'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum havzasının siyasi anlamda son 18 yıl içinde AK Parti ve MHP'ye tereddütsüz en güçlü desteği veren bölge olduğunu dile getirdi.

Başbakan olduğu dönemde bu bölgede en yüksek oyları bu havzadan aldıklarını kaydeden Davutoğlu, "7 Haziran seçimlerine girerken de ilk mitingimi Erzurum'da yapmıştım. Başbakan olmadan bir ay önce de Gümüşhane ve Bayburt'a gittiğimde başbakan gibi, Erzurum'da da büyük bir muhabbetle karşılanmıştım." diye konuştu.

Kanal İstanbul

Davutoğlu, Ardahan, Kars ve Erzurum hattının değil Türkiye'yi, bütün Orta Doğu'yu hayvancılıkta besleyecek mera ve topraklara sahip olduğunu aktararak, "Sırf bir inat uğruna Kanal İstanbul'un peşinde Cumhurbaşkanı, sırf bir inat uğruna. Başka hiçbir şey yok, inat. Hesapsız, kitapsız, çevre raporu olmadan, stratejik hesaplama yapmadan İstanbul'u tehlike altına atmak pahasına." ifadesini kullandı.

"Biz birtakım değerler için siyaset yapıyoruz"

Yoğun çalışma programında hiç yorulmadığını, Erzurum'da 5 ilçede daha miting yapacağını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Siyasetin enerjisi halktandır. Bu enerjiyi hissettim bugün. Erzurumlular bizi hem unutmamışlar hem de bize haklı bir beklenti ile bakıyorlar. Bu beklentinin cevabını vereceğiz hiç merak etmesinler, sahipsiz değiller. Ben halkın ortak basiretine inanan biriyim. Bu öyle anketlerle ortaya çıkmaz, spekülatif yorumlarla da çıkmaz. Alana inersiniz, çizmeyi giyersiniz, halkın karşısına çıkarsınız, o halk sizi sınar. Ölçer, biçer ve sandığa gittiğinde öyle bir gizli irade kullanır ki en doğru tercihte ikisini birleştirir. Yukarıda şu veya bu ittifak oluşsun da şöyle olsun diye yapılan siyaset mühendislikleri tutmaz ama halkın oyuyla tutar. Halkın oyuyla iyi bir denge kurulur. Bizim için önemli olan ne? Biz birtakım değerler için siyaset yapıyoruz. Sizin muhafazakar dediğiniz değerler bizim değerlerimizdir."