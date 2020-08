Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, zor zamanda susan değil cesurca konuşan, eleştiren değil çözüm üreten ve yol gösteren muhalefet anlayışıyla yeni bir çığır açacaklarını, böylece Türkiye'nin üzerindeki kara bulutları dağıtacaklarını, yeni bir umut ufku oluşturacaklarını belirtti.

Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, parti kongrelerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kurallarına uygun olarak büyük bir coşkuyla gerçekleştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Ekonominin felakete sürüklendiğini belirten Davutoğlu, buna karşın iktidarın ekonominin ne kadar güçlü olduğundan, iyi yönetildiğinden, şaha kalktığından bahsettiğini söyledi.

AK Parti'li ve MHP'lilerden seslerini yükseltmelerini, "Size güvendik oy verdik, nereye gidiyoruz?" demelerini isteyen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim görevimiz doğruyu, hakikati ve milletin arzusunu dillendirmektir. Bu iktidar ne kadar sorumsuz davranırsa davransın, biz sorumlu bir şekilde, ülkeyi biz yönetiyoruz gibi ciddi önerilerimizi söyleyeceğiz, milletimizle hakikatleri paylaşacağız. Zor zamanda susan değil cesurca konuşan, sadece eleştiren değil çözüm üreten ve yol gösteren muhalefet anlayışımızla yeni bir çığır açacağız. Böylece ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtacak, yeni bir umut ufku oluşturacağız. Kimse ümitsizliğe kapılmasın. Yetkin ve ehil Gelecek Partisi kadroları her ihtimale hazır bir şekilde görev başındadır. Her zaman dediğimiz gibi, hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor."