Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi

17.11.2020 14:33

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Reform seferberliği, tam demokratik parlamenter sisteme dönmüş, 20. yüzyılın korkularından, tabularından ve zincirlerinden kurtulmuş, insan haklarına tam anlamıyla saygılı bir yeni anayasa ile olur.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Reform seferberliği, tam demokratik parlamenter sisteme dönmüş, 20. yüzyılın korkularından, tabularından ve zincirlerinden kurtulmuş, insan haklarına tam anlamıyla saygılı bir yeni anayasa ile olur." dedi.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrini işgalden kurtarmasına çok sevindiklerini söyleyen Davutoğlu, Dağlık Karabağ'ın bir bütün olarak istiklaline kavuşmasının da yakın olduğunu belirtti.

Partisinin 1. Olağan Kongresini "ülkenin siyasi geleceği açısından tarihi eşiğin aşılması" olarak değerlendiren Davutoğlu, "Ülkemizin siyasi geleceği açısından tarihidir. Çünkü artık seçimlere katılma hakkı kazanmış olan Gelecek Partisi olmaksızın bir siyasi denklem kurulması imkansızdır." diye konuştu.

Önerilerini paylaşmak için bütün siyasi parti liderlerinden randevu talebinde bulunduklarına değinen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak dün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i ziyaret ederek hem geniş kapsamlı istişarelerde bulunduk hem de önerimizi kendisiyle paylaştık. Yarın da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek görüşlerimizi paylaşacağız. Buradan başta AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan olmak üzere iktidara da bir kez daha sesleniyorum. Randevu ve görüşme talebimize olumsuz cevap verme tutumunuzu değiştirin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri yeniden artıracaklarını söylediğini aktaran Davutoğlu, "Hani ne oldu, faiz lobisine, dış güçlere, kumpas kuranlara? Ne zaman faizci oldunuz? Dünyada faizler sıfır veya ekside, biz de zaten yüzde 15. Dünyanın 15 katı faiz veriyoruz. Borsa simsarlarının, finans kapkapçılarının, karından başka hiçbir şeyi umursamayanların cepleri dolacak, keyifleri yerine gelecek diye bütün krizlerin anası olan demokrasi açığına gözümüzü kapatacak değiliz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretle yaşayan vatandaşların durumlarının kötü olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, "Bu 2 bin 300 lirayla nasıl yaşanır kardeşlerim? Bu, insan onurunun yerlerde sürünmesi demektir. Bu, iktidarın tükendiğinin resmidir. Bu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin nefesinin tükendiğinin ilanıdır. Bu, açıkça söylüyorum, 2002'ye dönüş ilanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli bir iktidarın Biden, Trump ve Putin'e göre ülkeyi demokratikleştiremeyeceğini savunan Davıutoğlu, "Biz her türlü demokratikleşmenin, her türlü hukuk devletinin güçlenmesinin yanında oluruz. Ama biliriz ki başka başkentlerin telkinleriyle gelecek demokrasi de başka başkentlerin korkusuyla atılacak adımlar da sahtedir, yalandır ve sürdürülemezdir." açıklamasını yaptı.

Davutoğlu, hükümetin reform seferberliğine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Reform seferberliği, tam demokratik parlamenter sisteme dönmüş, 20. yüzyılın korkularından, tabularından ve zincirlerinden kurtulmuş, insan haklarına tam anlamıyla saygılı bir yeni anayasa ile olur. Milletimiz, 21. yüzyılda tam demokratik bir Türkiye'yi, adil bir gelir paylaşımını, eksiksiz bir hukuk devletini hak ediyor. Gelecek Partisi milletimizin bu umutlarını hayata geçirmek için elinden geleni yapacaktır."

Her geçen gün doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının koronavirüse (Kovid-19) yakalandığına işaret eden Davutoğlu, gerçek tablonun paylaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Anayasa, Reform, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika


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