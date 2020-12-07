Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi

07.12.2020 16:17

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken asgari ücretin net 3 bin 300 lira olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken asgari ücretin net 3 bin 300 lira olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Koronavirüs testinin 27 Kasım'da pozitif çıktığını anımsatan Davutoğlu, karantina sürecini tamamladığını ancak dün eşi Sare Davutoğlu'nun yaptırdığı testin de pozitif çıktığını belirtti. Geçmiş olsun dileyen herkese teşekkür eden Davutoğlu, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Son aylarda ülkenin farklı köşelerine yaptığı ziyaretlerde dar gelirli vatandaşların, esnafın, işçilerin, çiftçilerin ve işsiz vatandaşların dertlerini dinleme imkanı bulduğunu ifade eden Davutoğlu, onurlu bir hayat standardı dışında talepleri olmayan bu insanların çaresizlikten intihara kadar yöneldikleri bir ortama kayıtsız şekilde günlük hayatlarına devam etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Davutoğlu, işsizlik ve gelir dağılımındaki bozulmanın Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunu haline geldiğini, ülkede çalışma çağındaki her 10 kişiden 3'ünün işsiz olduğunu, çalışanların yarısının asgari ücretle çalıştığını, ortalama ücretin ise her geçen gün asgari ücrete yaklaştığını savundu.

Mevcut şartlarda asgari ücrete artık sadece "en düşük ücret" olarak bakmanın doğru olmadığını dile getiren Davutoğlu, asgari ücretlinin reel geliri düşerken, oluşan işsizlik nedeniyle, asgari ücretlinin üzerindeki ekonomik yük ve sosyal sorumluğun arttığını ifade etti.

Ahmet Davutoğlu, asgari ücrete ilişkin şu önerileri paylaştı:

"Öncelikle bütün çalışanlara yönelik olarak asgari ücret tutarı için tüm vergi, prim ve diğer yükler devlet tarafından yüklenilmelidir. Bundan sonra vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken asgari ücret net 3 bin 300 lira olarak belirlenmelidir. Böylece işveren üzerindeki yükü fazla artırmadan devletin karşılayacağı vergi sayesinde asgari ücretle çalışanlar en azından açlık sınırının üzerinde belirlenen bir ücret ile 2021'e başlama fırsatına sahip olabileceklerdir. Buna ek olarak işveren tarafından yüklenilen sosyal güvenlik sigortası primi 4,5 puan indirilmeli, istihdamın üzerindeki yükler azaltılarak işsizliği azaltıcı tedbirlere öncelik verilmelidir. Kimse popülizm yapıldığını iddia etmesin. Asgari ücretin net ödenebilmesi için işçinin yükünün kaldırılması, bütçe imkanları çerçevesinde mümkündür. Bütçe üzerindeki net yükü milli gelirin yüzde 1'ini aşmayacak bu tasarrufun yapılabileceği kalemleri eğer isterlerse tek tek kendilerine verebiliriz."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Sare Davutoğlu, Medya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika


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