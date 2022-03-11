Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de ziyaretlerde bulundu

11.03.2022 22:54
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir programı kapsamında esnafı ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir programı kapsamında esnafı ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Davutoğlu, kent merkezindeki programlarının ardından Konak'tan Karşıyaka'ya feribotla geçti.

Karşıyaka Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret eden, ikramlarını geri çevirmeyen Davutoğlu, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Daha sonra ilçedeki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı da ziyaret eden Davutoğlu, yakınlardaki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet edip, kahve içti.

Davutoğlu, sonrasında ise Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmasında İzmir'i Cumhuriyetin taçlandığı şehir olarak adlandıran Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Devletimizin Anadolu'da kökleşmesinin merkezi İzmir'dir. Cumhuriyetimizin kurulması İstiklal Savaşı'mızın son noktası da İzmir'dir. Bugün siyasetimize anlam katacak şekilde insan hak ve özgürlüklerinin demokrasimizin ilk temelinin atıldığı yer de İzmir'dir. İzmir'e ve İzmir'i temsil eden sivil toplum kuruluşlarımıza selam olsun."

İzmir'in "ufuk şehri" olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Ülke olarak İzmir'e borçluyuz. İzmir, İstiklal Savaşı'na direnenlerin Hasan Tahsin'in şehridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehridir. Efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin şehridir." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, "Kutuplaşmaya karşı bir araya geldik, gün farklı düşünceler ile birbirimize düşman olmanın günü değil. Gün ayrışma değil paylaşma günüdür, gün küsme değil barışma günüdür, gün kutuplaşma değil aynı bayrağın altında yürüme günüdür." diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, daha sonra Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gençlerle buluştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de ziyaretlerde bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de ziyaretlerde bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de ziyaretlerde bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de ziyaretlerde bulundu

YORUMLAR
500
DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de STK ve esnaf temsilcileriyle buluştu Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de STK ve esnaf temsilcileriyle buluştu

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
22:45 Kar yağışı şiddetini artırdı! Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı
22:38 Azerbaycan'dan Ermenistan yönetimine 5 maddelik yeni teklif
22:28 Zeki Çelik, Lille'den ayrılıyor! Yeni kulüple anlaşma sağlandı
22:24 Yağları market raflarında gören koşuyor! Vatandaşın endişesi yağ yüklü gemilere rağmen azalmadı
22:14 Ukrayna Savunma Bakanı korkuttu: Rusya, Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor
21:36 Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı
21:31 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı
20:49 Maça gölge düşüren korkunç olay! 8 futbolcu hakeme saldırdı
20:23 Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık
19:51 Bakan Koca'dan dikkat çeken 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 23:17:40. #1.12#
SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement