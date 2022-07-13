Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, kiraz festivaline katıldı - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, kiraz festivaline katıldı

13.07.2022 22:19

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karaman'da Sarıveliler Karacaoğlan Yörük Türkmen Kiraz Festivali'ne katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karaman'da Sarıveliler Karacaoğlan Yörük Türkmen Kiraz Festivali'ne katıldı.

Davutoğlu, Karaman programı kapsamında ilk olarak Ermenek ilçesindeki Turkuaz mesire alanına geldi. Burada vatandaşlarla bayramlaşan Davutoğlu, baraj gölünde tekne turuna katıldı. Daha sonra ilçeye bağlı Güneyyurt beldesini ziyaret eden Davutoğlu, bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Sarıveliler Karacaoğlan Yörük, Türkmen Kiraz Festivali'ne katılmak üzere Sarıveliler'e gelen Davutoğlu, festival alanında vatandaşların bayramını kutladı.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, her yıl festival zamanı Sarıveliler'e geldiğini, bunun artık bir geleneğe dönüştüğünü söyledi.

Bu yıl iki bayramı bir arada yaptıklarını ifade eden Davutoğlu, "Hem Karacaoğlan Yörük Türkmen Kiraz Festivali hem Kurban Bayramı. İnşallah çok kısa süre içerisinde, gelecek Kurban Bayramı'nda, gelecek festivalde iktidarın sahibi olarak bu topraklara, bu dağlara sahip çıkacağız." diye konuştu.

Ülkenin geleceği için hizmet etmeye hazır olduklarını belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Hiç karamsar olmayınız. Memleketin geleceği parlaktır. Çünkü Yörükler ayaktadır ve Türkiye'nin geleceğine mührünü vurmak üzere hazırdır. Karacaoğlan'a selam olsun. Oğuz boylarına, beylerine selam olsun. İnşallah güzel ufuklarda hep beraber olacağız. Allah milletimizin memleketimizin birliğini daim eylesin ve bu Toros dağlarının başı gibi başımızı dik, toyumuzu şen, rızkımızı bereketli eylesin."

Davutoğlu daha sonra ilçeden ayrıldı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partililerle bayramlaştı Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partililerle bayramlaştı Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, kiraz festivaline katıldı - Son Dakika

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