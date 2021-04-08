Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binası açılışına katıldı - Son Dakika

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Güzellikleri ve kardeşliği gönüllere yazacağız." dedi.

Davutoğlu, Kilis'te partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı, esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra bir düğün salonunda kentin kanaat önderleri, muhtar, STK temsilcileri ve partililerle bir araya gelen Davutoğlu, Kilis'in insanlık destanı yazdığını söyledi.

Orta Doğu'yu bölmek isteyenlere karşı Kilis'in Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla barış içinde örnek bir şehir olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bütün insanlık Kilis'i kendisine örnek almalı, rehber edinmeli. Gelecek Partisi olarak 83 milyonu birbirine kardeş kılmak ve komşu kardeş ülkelerin halklarını birbirine kardeş kılmak için yola çıktık. Güzellikleri ve kardeşliği gönüllere yazacağız." diye konuştu.

Davutoğlu, Türkiye'de hakkın, hukukun, adaletin hakim olması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Herkesin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması, kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye için çaba sarf ediyoruz. İşte Kilis'te Türk, Kürt, Arap birbirini dışlamadan barış içerisinde güzel bir örnek olarak yaşıyorsunuz. Kilis'in değerlerini Türkiye'nin değerleri yapacağız. Bugün Kilis beni çok onurlandırdı. Gerçek muhabbet makam sahibi olmadan gösterilen muhabbettir." ifadesini kullandı.