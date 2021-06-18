Üye Girişi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle buluştu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle buluştu

18.06.2021 21:42
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle buluştu, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Davutoğlu, Kırklareli Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, tarım arazilerinin her metrekaresinin kıymetli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük bir ekolojik çevre problemiyle karşı karşıya olduğunu belirten Davutoğlu, toprağa sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

"Toprakla mayası barışık olmayan insan, kendi mayasıyla barışık değildir." diyen Davutoğlu, insanların topraktan yaratıldığını, yeniden toprağa döneceğini kaydetti.

Trakya'nın engin ovalarında gezdiğini ve incelemelerde bulunduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bugün Trakya'nın engin ovalarına geldim. Dinliyorum, dinledikçe hüzün duyuyorum her yerde çiftçimiz feryat ediyor. Esnafımız feryat ediyor onları zaten biliyoruz. Çiftçilerimiz kışın feryat ediyorsa anlarsınız hasat bitmiştir, elindeki imkanlar daralmıştır. Ama hasadın ortasında çiftçi feryat ediyorsa bu feryada kulak vermek lazım." diye konuştu.

Toplantıda, kent merkezi ve ilçelerdeki ziraat odası başkanları ve çiftçilerin sorularını yanıtladı.

Daha sonra partisinin Kırklareli İl Başkanlığı açılışına katılarak esnaf ziyaretinde bulunan Davutoğlu, bir otelde parti teşkilatıyla da bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle buluştu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle buluştu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle buluştu

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Kırklareli, AKM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor 21:35 Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor Canlı yayında pahalı paltosu soruldu, Veyis Ateş ailesiyle yanıt verdi: Orta halin biraz üstünde bir aileydik 20:57 Canlı yayında pahalı paltosu soruldu, Veyis Ateş ailesiyle yanıt verdi: Orta halin biraz üstünde bir aileydik Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor! İşte İsviçre maçının muhtemel ilk 11'i 20:32 Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor! İşte İsviçre maçının muhtemel ilk 11'i
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi 18:39 HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı 18:06 Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun 15:42 Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun

Son Dakika Haberleri
18:38 HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
18:21 Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı
18:07 EURO 2020 E Grubu'nda oynayan İsveç, Slovakya'yı 1-0 farkla mağlup etti
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
Veyis Ateş mesleğine devam etmeyi düşünüyor mu? Canlı yayında açıklık getirdi Veyis Ateş mesleğine devam etmeyi düşünüyor mu? Canlı yayında açıklık getirdi         
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Atmaca Gemisavar Füzesi" paylaşımı: Hedef tam isabetle vuruldu         
21:20
Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti         
20:46
Veyis Ateş 10 milyon euro iddiasını yalanladı, İsmail Saymaz ses kaydını dinledim diyerek karşı çıktı Veyis Ateş 10 milyon euro iddiasını yalanladı, İsmail Saymaz ses kaydını dinledim diyerek karşı çıktı         
20:25
Tekne hayranlığını Tekne hayranlığını "Anlayamazsınız" diye ifade eden çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı         
19:21
Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü         
18:25
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu         
17:42
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız         
16:54
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 22:03:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement