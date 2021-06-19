KIRKLARELİ - Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Davutoğlu, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda, örgütlenmenin önemli olduğunu söyledi. Partilerinin yeni ancak köklü bir parti olduğunu ifade eden Davutoğlu, parti olarak tüm vatandaşların haklarını savunduklarını belirtti. Davutoğlu, ardından Babaeski ilçesinde esnafı ve partisinin ilçe binasını ziyaret etti.

Konuşma yapması için yüksek bir yerden seslenmesi amacıyla getirilen tahta taburenin güvenli olmadığını belirterek tabure üzerine çıkmayan Davutoğlu, 2 gündür Kırklareli'nde toplantılar düzenleyerek ziyaretlerde bulunduklarını, Trakya'nın güzel havasını teneffüs etmekten büyük keyif aldığını söyledi. Bir gazetecinin "Seçim çalışmalarını erken başlattınız, diğer partilerle ortak cumhurbaşkanını mı destekleyeceksiniz? Yoksa cumhurbaşkanı adayı mı olacaksınız?" sorusuna Davutoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Bu çok sık gündeme gelen bir soru. Gelecek Partisi'ni herhangi gibi bir ittifaka eklenme veya onun bir parçası olmak için kurmadık. Gelecek Partisi kendi doğruları ile Türkiye'ye bir alternatif olmak için kuruldu ve kısa sürede de güçlendirilmiş parlamenter sistemle temiz siyaset belgemiz ile gelecek ekonomik modelimizle birçok alandaki açıklamalarımızla halkımız önünde yeni bir alternatif oluşturduk."

-"İhtiras peşinde değilim"

İddialı bir şekilde siyasete girdiklerini anlatan Davutoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve genel seçimlere en iddialı şekilde gireceklerini belirtti. Şu an için nasıl bir adaylık süreci olacağını söylemenin doğru olmayacağını dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Gelecek Partisi kendi adayları ile en güçlü şekilde seçime girecektir. Siyasetin o günkü şartları gereği olarak ilkesel bazda bir işbirliği ve görüşme olursa da buna kapıyı kapatmayız, o zaman görüşülecek konular bunlar. Herhangi bir ihtirasın peşinde değilim, biz o makamları gördük, görüyoruz. Başbakanlık makamı. Türkiye'de siyasetin bütününde adaylık bakımında iddialı bir tavır sergileyeceğiz. O gün geldiğinde parti kurullarımız ile oturup, görüşeceğiz."

Davutoğlu, daha sonra partisinin Kırklareli il kongresine katıldı.