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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

26.09.2021 18:39
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Kırşehir Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret eden Davutoğlu, esnafın sorunlarını dinleyerek alışveriş yaptı.

Atatürk Caddesi'ndeki parti binasının açılışına katılan Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Kırşehir'de güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Kırşehirli hemşehrilerimiz bizi çok özlemişler, biz de onları özledik. Çok güzel bir kongre yaptık. Ziyaretlerimizde hep şikayetler dinledik. Ürününün karşılığını alamayan çiftçimizle karşılaştık. Esnafımız siftahsız dükkan kapattığını söyledi." dedi.

Anadolu insanının başını dik tutması ve ayağa kalkması için Gelecek Partisi'ni kurduklarını ifade eden Davutoğlu, "Hiç ümitsizliğe kapılmayın. Ahi Evran'ın kültürü tekrar egemen olacak. Nasıl Kırşehir'e tohum şehri demişsem Anadolu'nun bağrına bir gelecek tohumu attık. Bu tohum bir çınar olarak yükselecek ve bütün bir milleti topluca kalkındıracak inşallah." diye konuştu.

Davutoğlu, konuşmasının ardından partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

Atatürk Caddesi, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı - Son Dakika
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