Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, parti teşkilatlarının açılışına katıldı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da partisinin Doğanhisar, Akşehir ve Tuzlukçu ilçe teşkilatlarının açılışını yaptı.

Davutoğlu, Doğanhisar'da esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra parti teşkilatının açılışına katılan Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Davutoğlu, memleketi Konya'da temeli atılan bazı yatırımların hizmete girmediğini öne sürerek, bu projelerin takipçisi olduğunu söyledi.

Partisinin siyasete vakar ve vizyon getirdiğini savunan Davutoğlu, tarımsal üretimde girdi fiyatlarındaki artışın çiftçiyi zor durumda bıraktığını ileri sürdü.

Davutoğlu, daha sonra Akşehir'de şehitliği ziyaret etti, kabirlerin başında dua etti.

Akşehir Kültür Merkezi'nde partisinin 1'nci İlçe Kongresine de katılan Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, milletle birlikte yürümek için yola çıktıklarını söyledi.

Davutoğlu, gelecek vizyonu ile hareket ettiklerini, Türkiye'yi 22'nci yüzyıla hazırlayacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bugünkü iktidar attığı her adımda Türkiye'yi 20'nci yüzyıla geri götürüyor. Ülkeyi 1990'lı yılların Türkiye'sine mahkum ediyor. Birkaç gündür yaşadıklarımız, 1990'lı yılların manzarası. Konya Mevlana Meydanı'nda olan her yerde oluyor, esnaf masaları yakıyor. Parti kapatmalar, kapatma teşebbüsleri… Meclisteki milletvekili manzaraları, bizim istediğimiz Türkiye bu değil. Kim ne söylerse söylesin, ne düşünürse düşünsün düşüncelerini özgürce ifade edebildiği demokratik bir Türkiye'yi kurmaya geliyoruz. Bunlarsa Türkiye'yi 90'lı yılların manzaralarına götürmeye geliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle tekrar TBMM'yi itibarlı kılmaya, iktidarı her türlü hesabı vermeye ayarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Sayın Bahçeli, bugün kongresinde söylediği şey; 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ısrar edeceğiz, parlamenter sistem gündemde değil.' Israr edin, bu sizin hakkınız ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulandığı 2,5 yılda memleketin ne hale geldiğini de bu millet görüyor, biliyor ve hükmünü de yakında verecek inşallah."

Davutoğlu, daha sonra Tuzlukçu'da partisinin ilçe teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.