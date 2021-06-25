Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Konya'da çiftçilerle buluştu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Parti olarak geniş kapsamlı bir tarım stratejik dönüşüm reformu üzerine çalışıyoruz. Büyük ölçüde hazır." dedi.

Davutoğlu, parti çalışmaları kapsamında geldiği Konya'da, çiftçilerle bir evin bahçesinde bir araya geldi.

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Davutoğlu, il başkanları toplantısını Konya'da yapmalarının anlamlı olduğunu aktardı.

Davutoğlu, Türk siyasetinin son derece karmaşık olduğunu ileri sürerek, "Son iki aydır hicap duygusuna sevk eden gelişmelere şahit oluyoruz. Yapılan ifşaatlar, ortaya konulan tavırlar ve bunlara karşı iktidarın suskunluğu, ülkeyi ve halkı derinden mahcubiyet hissine sevk ediyor. Bir taraftan da çiftçilerimiz başta olmak üzere esnafımız, işçilerimi ve emeklilerimiz ile emeklilikte yaşa takılanlarımız, onlar hayatlarını zor geçindirirken her gün yeni bir skandalla karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Avusturya'da hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın, uluslararası konuya dönüşecek bir mesele haline geldiğini iddia eden Davutoğlu şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı eğer itibarını ve milletin onurunu düşünüyorsa derhal Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili hukuki süreci başlatmalıdır. Hakkında dava süreci başlamalı, ABD'ye iade edilmeden Korkmaz'ı almaya çalışmalıdırlar. Türkiye'de yargılamalıdırlar. Kimle ilişkiye girmişse hepsiyle yargı süreci başlatılmalıdır. Bunu Reza Zarrab meselesi olduğunda söylemiştim. 'Buna hayırsever demeyin.' demiştim. Şimdi de birçok kişi Korkmaz'a hayırsever gözüyle bakıyor. Öğrencilere burs veriyor falan diye."

Davutoğlu, geçen haftalarda da Trakya'da çiftçilerle bir araya geldiğini anımsatarak, "Parti olarak geniş kapsamlı bir tarım stratejik dönüşüm reformu üzerine çalışıyoruz. Büyük ölçüde hazır. Çok kapsamlı bir reform üzerinde çalışıyoruz. Çiftçilerin bu konuda kanaatlerini alacağız." diye konuştu.

Programa katılan bazı çiftçiler de öneri ve şikayetlerini dile getirdi.