Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'daki silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'daki silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye dileklerini iletti. Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan taziye evine gelen Davutoğlu, yakınlarını kaybeden aile üyelerini dinledi. Davutoğlu, ailenin acılarını paylaşmaya geldiklerini belirterek, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Biz sizin hep yanınızda olacağız. Bu olayın faillerinin en kısa sürede yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz. Acınız, acımızdır." dedi. Aile yakınlarına başsağlığı dileyen Davutoğlu, sağduyu çağrısı yaptı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da beraberindeki partililerle aileye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

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