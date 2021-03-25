Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kovid-19 cezalarının iadesini talep etti - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanlarından, Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara kesilen cezaların iadesi için imza kampanyası başlatmalarını istedi.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen 11. İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ciddi ekonomik gelişmelerin yaşandığını, hiçbir istatistik ve göstergenin istikrarlı ve tutarlı olmadığını savundu. AK Parti'nin önceki gün yapılan kongresinde Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine uyulmadığını belirten Davutoğlu, tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle şimdiye kadar vatandaşlara uygulanan cezaların iadesini istedi. Davutoğlu, il başkanlarına, "Vatandaşlarımızla görüşecek her bir ilde şu ana kadar ödenmiş cezaların geri ödenmesi için bir imza kampanyası başlatalım. Esnafımızla birlikte harekete geçelim." çağrısında bulundu.

Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığından alındığı gün yapılan döviz işlemlerinin incelenmesini talep eden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Faize karşı doğru mücadele bizim ilkesel tutumumuzdur her zaman ama doğru mücadele etmezsen bumerang gibi gelir seni vurur. Faiz, kur, enflasyon üçgenindeki ilişkileri göremeyen birisi öyle bir politika takip eder ki düşüreceğim derken faiz bumerang gibi vurur. Enflasyonu düşürmeden faizi düşürmeye kalkarsanız, faizlerin kur üzerindeki baskısını kontrol edemezsiniz."

İl başkanlarından esnafı dolaşmalarını isteyen Davutoğlu, "Hepiniz sokakta olacaksınız, esnafımızla konuşacaksınız, çiftçilerimizin derdini tarlada öğreneceksiniz. Mağdur, mazlum ne kadar vatandaşımız varsa geleceklerini Gelecek Partisinde görecekler." dedi.

Davutoğlu, haziran sonuna kadar ziyaret etmedikleri il kalmayacağını, ramazan ayıyla teşkilatların sahadaki çalışmalarını arttıracağını bildirdi.

Doğu Türkistanlılara yönelik sergiledikleri tavır nedeniyle Çin Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyaretini eleştiren Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Hani milliyetçiliğiniz, hani Türkçe aşkınız?" diye sordu. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Uygur bölgesi, Türklerin İslamlaşmasının tarihinin başladığı yerdir. Medeniyetimizin doğuş yeridir. Türkçenin doğduğu ve lügatinin yazıldığı yerdir, Kaşgarlı Mahmut tarafından. Yusuf Has Hacib tarafından Türklerin devlet kültürünün yazıldığı yerdir. Nerede Bahçeli? Duyuyor musunuz sesini?"