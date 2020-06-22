Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Maske konusunda daha ciddi tedbirler alınmalıdır" - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede maske kullanımı zorunlu olduğu halde kontrollerde esnek davranıldığını öne sürerek, "Bu konuda mutlaka daha ciddi tedbirler alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Davutoğlu, Kovid-19 için aşı çalışmalarının 2021'i bulabileceğinin ifade edildiğini hatırlatarak, "yeni normal" olarak tanımlanan süreçte maske, mesafe ve temizliğin önemini vurguladı.

Bu çerçevede, yönetim kademesinin iş, mesai, sosyal yaşam ve eğitim gibi alanlarda revizyon yapması gerektiğini savunan Davutoğlu, toplu taşımada yolcu yoğunluğunun azaltılması için mesai saatlerinde "kademeli saat" uygulamasının hayata geçirilebileceğini belirtti.

Ahmet Davutoğlu, hekimlerin hastalardan test istemesi ile ilgili zorlaştırıcı uygulamaların gündeme geldiğini iddia ederek, "Örneğin ameliyat edilecek hastalara test yapılması cerrahi branş hekimlerinin korunması açısından önem arz etmekte iken hastane yönetimleri bu durumu göz ardı etmektedir. Test ile ilgili bu sorun bir an önce çözüme ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gerekli tedbirlerin alınması, adayların sınav süresince maske takamayacakları düşünülerek aralarındaki mesafenin en az 2 metre olarak ayarlanması gerektiğini kaydeden Davutoğlu, "Şehirler arası seyahat edecek yolcuların mutlaka testleri yapılmalıdır. Anadolu şehirlerinde vaka sayılarındaki artış genellikle büyük şehirlerden memleket ziyaretine gidenler kaynaklıdır. Önlem alınmaz ise vaka sayılarında artışın önü alınamayacaktır. Maske kullanımı zorunlu olduğu halde kontrollerde esnek davranıldığı görülmektedir. Bu konuda mutlaka daha ciddi tedbirler alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya'nın ibadete açılması

Ahmet Davutoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmamasının Danıştayda görüşülmesini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Biz bu vesayeti bitireli yıllar oldu. Ne zamandan beri bürokrasi dini bir mekan için, camimiz için nihai kararı veriyor? Sizin siyasi iradeniz yok mu? Ülkeyi siz yönetmiyor musunuz? Ayasofya'nın veya herhangi bir dini mekanın kaderine Danıştay mı karar verecek gerçekten? Biz bu milletin bir ferdi, bu ülkenin bir vatandaşı ve bir Müslüman olarak bundan haya ederiz. Ayasofya fetihle, kılınan namazlarla, edilen dualarla cami olmuştur. Dün Danıştayın verdiği olumlu veya olumsuz kararlar başörtüsüyle ilgili duruşumuzu nasıl değiştirmediyse, bugün de Ayasofya ile ilgili vereceği kararı beklemeyiz."

Sürekli konuşulan ama gerekli önlemlerin alınmadığı can yakıcı konulardan birinin de kadın cinayetleri olduğunu belirten Davutoğlu, bu konuda gerekenlerin yapılması için desteğe hazır olduklarını söyledi.

Ahmet Davutoğlu, Kovid-19 salgınının başından itibaren hükümetin tasarruf önlemi açıklamadığını savunarak, krize rağmen bütçede revizyona gidilmemesini de eleştirdi.

Kısa vadede yapılması gerekenlere yönelik "Ekonomide Gelecek Modeli" çalışmasını hazırladıklarını anımsatan Davutoğlu, "sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarının artırılması", "salgınlara karşı toplum direncinin artırılması için gerekli tüm harcamaların bugünden planlanması" gibi öneriler sundu.