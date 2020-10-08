Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması

08.10.2020 16:15
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni ekonomi programının güven unsuru taşımadığını ileri sürerek, döviz kurundaki artışın bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi programının güven unsuru taşımadığını ileri sürerek, döviz kurundaki artışın bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Davutoğlu, parti genel merkezinde ekonomik gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu'na, partisinin Ticaret Politikaları Başkanı Mustafa Mente, Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Serkan Özcan ve Genel Başkan Danışmanı İbrahim Turhan da eşlik etti.

Pandemi döneminde, hükümete toplumun geniş kesimlerini rahatlatan bir model teklif ettiklerini belirten Davutoğlu, tekliflerinin birçoğunun hayata geçirilmediğini dile getirdi.

Türkiye için "ekonomide gelecek modeli" ismiyle bir model ortaya koyduklarını anımsatan Davutoğlu, "Kasım ayı başında yapacağımız kongremizde bu model sunulacak." dedi.

Davutoğlu, Gelecek Partisi olarak üç ayda bir ekonominin değerlendirmesini yapacaklarını da bildirdi.

Açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili de görüşlerini açıklayan Davutoğlu, hükümetin daha önce Orta Vadeli Program (OVP) hazırladığını anımsattı. Davutoğlu, OVP ile hedefin piyasalara "güven vermek" olduğuna dikkati çekti.

Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Açıklanan YEP hiçbir güven unsuru taşımıyor. Niye taşımıyor? Eskiden Orta Vadeli Program açıklandığında piyasada güven hasıl olur, 'bu hükümet ne yapmak istediğini biliyor, çerçevesini çizmiş' denirdi. Ama bir hafta içerisinde piyasada güven oluşmadığı gibi her gün kur yeni yeni rekorlar kırıyorsa zaten bu, programın temel hedefinden saptığını ve hiçbir şey gerçekleştirmediğini ortaya koyuyor."

Ahmet Davutoğlu, enerjideki fiyatlar ve sanayi ham maddesinin dolar kurundan etkilendiğinin altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Enflasyonun en önemli sebeplerinden biri, Türkiye sanayi ülkesi olduğu, enerji de üretemediği için enerji ve sanayi ham maddesindeki fiyat artışının enflasyon üzerinde yaptığı baskıdır. Son 8 ay içerisinde ham madde ve enerji kaynaklı toplam ithalatımız 102 milyar dolar. Bunları da sanayide kullanmışız. Peki kurdan dolayı bu 102 milyar doların yüklediği maliyet nedir? 103 milyar lira."

Görevden alınan eski Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Edizer ile ilgili bir soruya Davutoğlu, şu yanıtı verdi:

"Hekim eşi olarak ve hekimlerin dünyasını tanıyan biri olarak açıkçası hicap duydum. Sosyal medyanın yaygınlaşması, olumlu birçok tarafının yanında, herkesin aklına gelen her sözü hemen sarf etmesi gibi bir kültürü de yaygınlaştırdı. Bulunduğu makam, Türk tıp tarihinin en önemli kurumlarından biridir. Orada üst düzey görev yapanın birinci sorumluluğu da Türk hekimliğine katkıda bulunmaktır. Kadın onuruyla ilgili bu herkes tarafından kınanacak sözleri sarf etmek bu makamlarda bulunanların yapmaması gereken bir şey. Görevden alınması doğru olmuştur."

Davutoğlu, ara seçim iddiasının sorulması üzerine de partisinin son dönemde örgütlenmelerini hızlandırdığını belirterek, "Biz Gelecek Partisi olarak, ne zaman hangi şartlarda bir seçim olursa girebilmenin yolunu bulacağız." dedi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


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