Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan "Bilim ve Sanat Vakfı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan 'Bilim ve Sanat Vakfı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan "Bilim ve Sanat Vakfı" açıklaması Açıklaması

7 saat önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilim ve Sanat Vakfının Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilmesi kararından bir an önce vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilim ve Sanat Vakfının Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilmesi kararından bir an önce vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vakfın kurulduğu günden beri kuruluş ilkelerine sadık kaldığını, ufkunu, kapısını, derslerini ve imkanlarını herkese açtığını belirtti.

Bilim ve Sanat Vakfınca kurulan İstanbul Şehir Üniversitesinin de geçici süreyle faaliyetinin durdurulduğunu hatırlatan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Şehir Üniversitesine uygulanan hukuksuz el koymanın üzerine Bilim ve Sanat Vakfını hukuki kılıflar uydurarak 'teslim almaya' çalışmak kesinlikle Türkiye'de bir grubun, bir kesimin, bir mahallenin, bir camianın sorunu değildir. Yaşanan en az 9 aydır kamuoyu önünde dile getirdiğimiz gibi toplumun her kesimini esir almaya çalışan bir hukuksuzluğun, kural tanımazlığın, benmerkezciliğin geldiği noktadır.

Vakıf geleneğine, örgütlenme özgürlüğüne, düşünce ve ifade hürriyetine, sivil topluma yapılan bu darbe kimsenin aklına bile getirmek istemediği bir pratiğin önünü açmaktadır. Bilim ve Sanat Vakfına el konulması uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli, benzer hukuksuzluklara kapı açan kanuni yanlışların düzeltilmesi için yasama süreçleri devreye girmeli, toplumun her kesiminden ortak bir vicdani ses yükselmelidir. Bilim ve Sanat Vakfına reva görülen uygulama herkesi yaralamıştır ancak ilim aşkı, özgürlükler ve demokrasi için çabamız kesintisiz bir şekilde devam edecektir."

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:52 Kaynak: AA
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