Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede basit bir ihmalin başa dönme riski doğurabileceğini belirterek, "Atılacak her adım virüsün vereceği tepki ile yorumlanmalı ve her basamak yine Bilim Kurulu önerileri dikkate alınarak uygulamaya sokulmalıdır" uyarısını yaptı.

Gelecek Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs konusunda son günlerde sevindirici bir gidişatın olduğunu ifade eden Davutoğlu, salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerde bir azalma görüldüğünü hatırlattı.

Davutoğlu, "Her akşam bazı rakamlar duyuyoruz. Salgın Kontrol Noktası olarak adlandırılan bu eşik oldukça önemli bir psikolojik kırılma noktası olarak kabul edilebilmekle birlikte, salgının sonraki süreçlerinin yönetilmesi açısından da büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Normalleşmeye geçmek için atılacak adımların çok ciddi planlanması gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Basit bir ihmal tekrar başa dönme riski doğurabilir. Atılacak her adım, virüsün vereceği tepki ile yorumlanmalı ve her basamak yine Bilim Kurulu önerileri dikkate alınarak uygulamaya sokulmalıdır. Japonya ve Singapur örnekleri akıldan çıkarılmamalıdır. Asla olmasını arzu etmeyeceğimiz ikinci bir dalganın sonuçları telafi edilmez bedellere sebebiyet verebilir. Lütfen şunu hatırımızdan çıkarmayalım. Henüz bu salgının ortasına bile gelmedik. Tedbirleri gevşetirsek en başa dönebiliriz. Her akşam açıklanan rakamların hiçbiri bizim gözümüzde sadece istatistiki bir veri değil. Her biri birer can, hepsinin evlatları, yakınları, sevenleri var. Buradan kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Hastalarımıza şifa diliyorum."

Normalleşme için henüz erken olduğuna dikkati çeken Davutoğlu şöyle devam etti:

"Halkımız büyük zorluklara katlanarak evinde kalmayı kabullendi. Karantina kurallarına uydu. Ramazan programlarını iptal etti ve salgına karşı büyük mesafe kat edildi. Bilim Kurulu üyelerimizin bu süreçteki kritik rolleri ortadadır. Normalleşme çerçevesinde alınan kararlara yönelik kanaatlerini çekinmeden kamuoyuyla paylaşmalarını rica ediyorum."