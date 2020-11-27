Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

"Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim'den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin."

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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