Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Iğdır kongresine katıldı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Iğdır kongresine katıldı

01.04.2021 20:11
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Iğdır kongresine katıldı, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bakın Erdoğan, işine gelmediği yerde susar, işine geldiği yerde de konuşur.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bakın Erdoğan, işine gelmediği yerde susar, işine geldiği yerde de konuşur. Hiç konuşmuyor parti kapatma davasıyla ilgili. Anayasa Mahkemesi ile ilgili de konuşmuyor." dedi.

Cumhuriyet ve Atatürk caddelerinde esnafı ziyaret eden Davutoğlu, bazı iş yerlerinden alışveriş yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra bir restoranda yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen partisinin Iğdır 1. Olağan Kongresine katıldı.

Davutoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, bir gün "Bir gün doğudayız bir gün batıda, dün ülkenin batısındaydık bugün en doğusunda, güzel Iğdırımızdayız. Yarın Orta Anadolu'da, ertesi gün Güney Anadolu'da, her yeri dolaşıyoruz." dedi.

Demokrasinin önemine vurgu yapan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Buradan dün akşam video ile yaptığım çağrıyı bir kez daha tekrarlıyorum, bütün siyasi parti liderleri, kanaat önderleri bu yaklaşım karşısında, Anayasa Mahkemesine dönük bu tutum karşısında seslerini yükseltmeli ve demokrasi çağrısında bulunmalı. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, sizdiniz hayat boyu parti kapatmaya karşı olan, bir çıkın açıklayın. Bakın Erdoğan işine gelmediği yerde susar, işine geldiği yerde de konuşur. Hiç konuşmuyor parti kapatma davasıyla ilgili. Anayasa Mahkemesi ile ilgili de konuşmuyor. Çünkü geçmişte söylediği onlarca söz var parti kapatmaya karşı."

Davutoğlu, kongrenin ardından Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasını (ITSO) ziyaret ederek kentten ayrıldı.

Tek listeyle yapılan seçimde, il başkanı Zakir Arı yeniden il başkanlığına seçildi.

Anayasa Mahkemesi, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Iğdır, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Iğdır kongresine katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Juventus'lu futbolcuların partisine polis baskını! Koronavirüs kurallarını ihlalden para cezası aldılar Juventus'lu futbolcuların partisine polis baskını! Koronavirüs kurallarını ihlalden para cezası aldılar Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı "Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu
Dünyayı gelecekte neler bekliyor? İşte ölümcül hastalıkların bile tarih olacağı muhtemel dönüşümler Dünyayı gelecekte neler bekliyor? İşte ölümcül hastalıkların bile tarih olacağı muhtemel dönüşümler         
20:14
Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı         
19:47
Ahu Sungur'dan polemiğe girdiği takipçisine dikkat çeken 'sevişmeli' tepki Ahu Sungur'dan polemiğe girdiği takipçisine dikkat çeken 'sevişmeli' tepki         
19:34
Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor         
18:47
Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor         
18:38
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi         
17:48
Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı         
17:22
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı! Olay anı kamerada Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı! Olay anı kamerada         
12:33
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı         
12:00
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek         
11:29
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 20:23:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Iğdır kongresine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei