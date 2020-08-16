Gelecek Partisi İstanbul 1'inci olağan kongresi yapıldı - Son Dakika

GELECEK Partisi İstanbul 1'inci Olağan Kongresi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu 'nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Gelecek Partisi İstanbul 1'inci Olağan Kongresi Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Kongreye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu birlikte katıldı. Kongrede ayrıca genel başkan yardımcıları, il ve ilçe başkanlarıyla, partililer hazır bulundu. Gelecek Partisi'nin kuruluşuyla ilgili kısa film gösteriminin ardından dans gösterisi yapıldı. Kongrede daha sonra İstiklal Marşı okundu.

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