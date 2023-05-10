Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü - Son Dakika
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Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü

10.05.2023 17:01

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu (38), Sakarya'da emekli polis Tuncay Gülenç tarafından tabancayla öldürüldü. Katil, cinayetin ardından intihar etti.

Dün gece saatlerinde Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli polis Tuncay Gülenç, bağ evinin önünde tabanca ile Gelecek Partili Emine Ercandoğdu'yu öldürdü.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Tuncay Gülenç, daha sonra geçen yıl 30 Mart'ta ölen 26 yaşındaki oğlu Gökmen Gülenç'in mezarı başına gitti. Gülenç, burada tabancayla kendini vurup, yaşamına son verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KADIN KOLLARI BAŞKANI PAYLAŞIM YAPTI

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İl Başkan Yardımcım, çalışma arkadaşım, can yoldaşım. Emine Ercandoğdu'yu kaybetmenin üzüntüsünü içerisindeyim. Kelimeler kifayetsiz… Seni asla unutmayacağız. Başta evlatları olmak üzere Ailesine ve Gelecek camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü - Son Dakika
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