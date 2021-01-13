Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'ten "görevden alınma" açıklaması - Son Dakika

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, tüzük gereği partisinin genel merkezinin il yönetimini görevden alamayacağını savunarak, "Dün akşam yaptığımız il yönetim kurulu toplantısında İzmir teşkilatı olarak görevlerimizden ve parti üyeliğinden istifa ediyoruz." dedi.

İşçilik, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, göreve 11 Ekim'de seçimle geldiklerini, 95 günlük görev sürelerine rağmen Genel Merkez tarafından tanınmadıklarını iddia etti.

Seçimle gelenlerin seçimle gitmesi gerektiğini ifade eden İşçilik, şunları kaydetti:

"Hukuktan, adaletten bahseden Gelecek Partisi'nde hukuk ve adalet olmadığını gördük. Kongreden sonra aylar geçmesine rağmen iletişim gruplarına eklenmedik, toplantılara çağrılmadık. Kendi ilkeleriyle çelişen bir siyasi partinin Türkiye'yi yönetemeyeceği, sorunları çözümleyemeyeceği kanaatine vardık. Dün akşam yaptığımız il yönetim kurulu toplantısında İzmir teşkilatı olarak görevlerimizden ve parti üyeliğinden istifa ediyoruz."

Partinin genel merkezinin sosyal medya hesabından yapılan "görevden alınma" paylaşımıyla ilgili soru üzerine İşçilik, şu cevabı verdi:

"Sayın bakanlarımıza 'İnstagram ve Twiter üzerinden istifa ettiler' diye demeç veren Gelecek Partisi yöneticileri niye bunu Twiter üzerinden yaptılar da bana sözlü yapmadılar. Bakanlar edince olay oluyor ama Gelecek Partisi yöneticileri, bir twitle il başkanı görevden almayı duyurdu. Onların dediği gibi görevden alınma yok. Tüzük gereği öyle bir şey yapamazlar."

"Keşke AK Parti'nin içinde siyasete devam etseymişiz." diye konuşan İşçilik, il yönetimiyle beraber Çeşme, Bayraklı ve Menemen ilçe başkanlarının da istifa ettiğini ve parti üyeliğinden ayrıldığını kaydetti.