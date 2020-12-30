Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'in aracına ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'in aracına ateş eden şüpheli yakalandı

30.12.2020 22:15
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'in aracına ateş eden şüpheli yakalandı, System.String[]

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına ateş eden şüpheli yakalandı.

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına ateş eden şüpheli yakalandı.

Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden iş adamı İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması olayı ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin M.T. olduğunu belirledi.

Şüpheli, Bayraklı ilçesinde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Şüphelinin Gelecek Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısının kardeşi olduğu öğrenildi.

Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden iş adamı İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması sonucu otomobile 4 kurşun isabet etmiş, saldırgan kaçmıştı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Cüneyt İşçilik'in ihbarı üzerine polis otomobilde incelemede bulunmuş, polis merkezine giderek şikayetçi olan İşçilik'in ilk ifadesinde, saldırganların beyaz bir otomobille geldiklerini gördüğünü söylediği kaydedilmişti.

Gelecek Partisi, Karşıyaka, İş Adamı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'in aracına ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika


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