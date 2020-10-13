Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan Kongresi düzenlendi - Son Dakika

Gelecek Partisi Karaman İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi yapıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, bir çay bahçesinde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, kasım ayında büyük olağan kongrelerini gerçekleştireceklerini belirtti.
Gelecek Partisi'nin şeffaflık vadettiğini dile getiren Özdağ, şunları kaydetti:
"Bugün Gelecek Partisi olarak tüzüğümüzde 10 ay içerisinde kurucu kurulumuzla, yönetim kurulu üyelerimizle zoru başardık. İki türlü imtihandan geçtik, birincisi korkutmak istediler. İki, zokalarla bizi avlamak istediler. FETÖ karasını çalmak istediler. Gelecek Partisi adalet vadediyor, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak istiyor."
Tek liste ile gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Hakan Diker yeniden seçildi.
- Kaynak: AA
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