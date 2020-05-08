Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ekici'nin Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı kurallara uyulması gerektiğinden, mesafeler de olsa annelerin, Anneler Günü'nün kutlanması gerektiğini vurguladı.

Hasan Ekici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün, senenin tek bir günü değil, ömrümüzün her günü baş tacı yaptığımız annelerimizin günü, bizleri bu dünyaya getiren, her türlü fedakarlığa katlanarak büyüten annelerimiz, hayattaki kılavuzumuz, yol göstericimizdir. Mutluluğumuzla mutlu olan, üzüntümüzle kederlenen annelerimizin yüzünü güldürmek, onların gururlanacağı birer evlat olmak boynumuzun borcudur. Şu mübarek ramazan ayında Kovid-19 ile mücadele kapsamında onların iyiliği için yanlarına gidip ellerinden öperek gönüllerini alamasak da iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimizin mübarek ellerinden öperek Anneler Günü'nü kutluyorum."