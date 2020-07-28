Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ekici'nin Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında kurbanın ibadet, paylaşmanın ise kardeşliğin ifadesi olduğunu vurguladı.

Paylaşmanın ön plana çıktığı özel günlerde bir olma ve yardımlaşma bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine dikkati çeken Ekici, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında huzur dolu, barış dolu bir Kurban Bayramı'na daha 'merhaba' diyoruz. Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya gelerek kurbanlarımızı keseceğimiz bu günlerde virüs tehlikesi nedeni ile dikkatli olmamızı ve bayramlaşmalarımızı mesafemizi koruyarak yapmamızı ümit ederek tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum."