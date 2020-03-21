Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici'den kandil mesajı - Son Dakika

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında Allah'ın, kullarına hediye ettiği kandil gecelerinde manevi dünyanın aydınlandığını vurguladı.

Miraç Kandili'nin, insanlara Ramazan-ı Şerif'i müjdelediğini belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Hakk'ın kullarına hediye ettiği bu mübarek kandil gecesi, manevi dünyamızı aydınlatıyor, birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi, bereketimizi, mutluluk ve sıhhatimizi arttırıyor. Sevgili peygamberimizin, hadis-i şeriflerini, mesajlarını anlamak ve hatırlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Sevgili peygamberimizin, Yaradan'ın huzuruna yükseldiği bu günde tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyor, sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı niyaz ediyorum."