GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı - Son Dakika
Üye Girişi

GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı

09.08.2022 14:44

Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı, bu akşam İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı imalı gönderme gerçekleştirdi. GP'liler kentteki bazı üst geçitlere, "Sn. Cumhurbaşkanımız, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" yazılı pankartlar astı. Öte yandan açılış törenine Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Filistin liderleri de katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 20.00'de 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda olacak.

LİDERLERLE YEMEK YİYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı devlet başkanlarıyla yemekte bir araya gelecek.

"DAVUTOĞLU'NUN MEMLEKETİNE HOŞ GELDİNİZ"

Büyük organizasyon için kentte son hazırlıklar tamamlanırken, Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi tarafından bazı üst geçitlere asılan pankartlar dikkat çekti. Söz konusu pankartlarda, "Sn. Cumhurbaşkanımız, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Memleketi Konya'ya Hoş geldiniz" ifadelerinin yazdığı görüldü.

İşte o pankartlardan birkaçı;

Konya'ya gidecek olan Erdoğan'a, Gelecek Partisi'nden karşılama pankartı: Davutoğlu'nun memleketine hoş geldiniz
Konya'ya gidecek olan Erdoğan'a, Gelecek Partisi'nden karşılama pankartı: Davutoğlu'nun memleketine hoş geldiniz
YORUMLAR
500

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, 'Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz' pankartı - Son Dakika


Son Dakika
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:08:57. #1.11#
SON DAKİKA: GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş