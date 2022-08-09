Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 20.00'de 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı devlet başkanlarıyla yemekte bir araya gelecek.
Büyük organizasyon için kentte son hazırlıklar tamamlanırken, Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi tarafından bazı üst geçitlere asılan pankartlar dikkat çekti. Söz konusu pankartlarda, "Sn. Cumhurbaşkanımız, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Memleketi Konya'ya Hoş geldiniz" ifadelerinin yazdığı görüldü.
İşte o pankartlardan birkaçı;
Son Dakika › Güncel › GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, 'Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz' pankartı - Son Dakika