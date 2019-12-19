Gelecek Partisi kurucular kurulu Davutoğlu'nu genel başkanlığa seçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gelecek Partisi kurucular kurulu Davutoğlu'nu genel başkanlığa seçti - Son Dakika Dünya

Gelecek Partisi kurucular kurulu Davutoğlu'nu genel başkanlığa seçti

6 saat önce

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan Gelecek Partisi kurucular kurulu toplantısında genel başkanlığa seçildi

Gelecek Partisi kurucular kurulu Davutoğlu'nu genel başkanlığa seçti, System.String[]

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan Gelecek Partisi kurucular kurulu toplantısında genel başkanlığa seçildi.


Bilkent Otel'de yapılan toplantı sonrası Davutoğlu ve Kurucular Kurulu üyeleri Anıtkabir'e geçecek.

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Anıtkabir, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:45 
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