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Gelecek Partisi kurucular kurulu Davutoğlu'nu genel başkanlığa seçti
6 saat önce
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan Gelecek Partisi kurucular kurulu toplantısında genel başkanlığa seçildi
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:45
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