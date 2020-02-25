Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı Abant'ta başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı Abant'ta başladı - Son Dakika

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı Abant'ta başladı

6 saat önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çok kısa bir sürede, yaklaşık 2 ay içinde 36 il başkanımızı atadık.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çok kısa bir sürede, yaklaşık 2 ay içinde 36 il başkanımızı atadık. Önümüzdeki dönemde de kısa sürede de bu atamaları tamamlayacağız." dedi.

Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde gerçekleştirilen Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuşan Davutoğlu, bu toplantıyı kendi aralarında bir muhasebe yapmak için gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu toplantının kurumsal olarak yaptıkları ilk istişare toplantısı olduğunu aktaran Davutoğlu, "Hepimiz farklı partilerdeydik, farklı mahallelerdeydik, farklı çevrelerdeydik ve sonra bir araya gelmeye karar verdik. 2-3 Aralık tarihinde yine bu mekanda, daha parti kurulmadan, partimizin hukuki süreci başlamadan, kurucular kurulu heyetimizin muhtemel üyeleriyle bir araya geldik. Orada 3 gün, daha önce aylar süren bir hazırlıkla Türkiye tekrar nasıl düze çıkar diye teknik heyetlerden de oluşan bir grup arkadaşımızın yaptığı çalışmaların semeresi olan taslak bir programı kurucular kuruluna sunmuştuk." diye konuştu.

Davutoğlu, 2-3 Aralık tarihlerinde Abant'ta gerçekleştirdikleri toplantının ardından 12 Aralık'ta partilerinin hukuken kurulduğunu ve görev taksimi yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bunun hemen yanında teşkilatlanma çalışmalarına hız verdik. Çok kısa bir sürede, yaklaşık 2 ay içinde 36 il başkanımızı atadık. Önümüzdeki dönemde de kısa sürede de bu atamaları tamamlayacağız. Bu 36 il başkanı atanması dışında İstanbul ve Ankara il başkanlıklarını açtık. Yönetim kurulları devreye girdi. İnşallah 7 Mart'ta Konya'da il başkanlığını açıp Konya il teşkilatı da fiilen göreve başlayacak. 20'ye yakın ilimizde de il binaları tutuldu. Yapılanmaları neredeyse tamamlanmak üzere."

Ahmet Davutoğlu, 81 ilde de süratle teşkilatlanacaklarını ve en geç haziran ayı içinde büyük kongreyi yapacaklarını kaydetti.

Davutoğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı, yarın sona erecek.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı Abant'ta başladı

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:41 Kaynak: AA
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