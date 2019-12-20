Nihal Olçok: Partiye katılmamın sebeplerinden biri de, FETÖ destekçilerinin hala devlet kademelerinde yer alması - Son Dakika
BBC
Son Dakika Politika Nihal Olçok: Partiye katılmamın sebeplerinden biri de, FETÖ destekçilerinin hala devlet kademelerinde yer alması - Son Dakika

Nihal Olçok: Partiye katılmamın sebeplerinden biri de, FETÖ destekçilerinin hala devlet kademelerinde yer alması

6 saat önce

Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nin yönetim kurulunda yer alan Nihal Olçok, İngiliz Times Dergisi'ne verdiği röportajda, Gelecek Partisi'ne katılma gerekçesini açıkladı. Olçok, FETÖ destekçilerinin hala devlet kademelerinde yer almasının, partiye katılma gerekçelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan ve geçtiğimiz günlerde resmen siyasi hayatına başlayan Gelecek Partisi'nin yönetim kurulunda yer alan Nihal Olçok, İngiliz Times gazetesine verdiği röportajda partiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR SİYASİ SÖYLEME İHTİYAÇ VAR"

Gelecek Partisi'ne katıldığı günden beri sosyal medyadan büyük tepki aldığını dile getiren Olçok, " Türkiye'nin yeni bir siyasi söyleme ihtiyacı var. Ülke iyi gidiyor olsa bile, bu daha da iyi olamayacağı anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

PARTİYE KATILMA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen "Gülenciler ile beraber hareket ediyorsun" suçlamalarını kesin bir dille reddeden Olçok, partiye katılma amaçlarından birinin FETÖ ile mücadele etmek olduğunu belirtti. Nihal Olçok, "Partiye katılmamın sebeplerinden biri de, FETÖ destekçilerinin hala devlet kademelerinde yer almasıdır" ifadelerini kullandı.

TİMES'A GÖRE DAVUTOĞLU ERDOĞAN'I ZORLAYABİLİR

Times'ın Hannah Lucinda Smith imzalı haberinde, Gelecek Partisi Kurucu Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zorlayabileceği dile getirildi. AK Parti'nin son seçimlerde oy kaybına uğradığını belirten gazete, kararsız durumda olan seçmenlerin Davutoğlu kanadına kayabileceğini söyledi.

Nihal Olçok: Partiye katılmamın sebeplerinden biri de, FETÖ destekçilerinin hala devlet kademelerinde yer alması
Nihal olçok, AK Parti, Times, Politika, Güncel, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek
Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul bölgesinden arazi aldığı eleştirilerine yanıt verdi Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

Son Dakika Haberleri
17:36 Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi - Son Dakika Haber
17:34 Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, "Aspendos Arena'nın" kaldırılmamasını istiyor - Son Dakika Haber
17:24 4. kattan düşüp ölen minik Helin'e acı veda - Son Dakika Haber
17:23 Boeing'in Starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı - Son Dakika Haber
17:22 Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika Haber
17:13 Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
16:12 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:37:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nihal Olçok: Partiye katılmamın sebeplerinden biri de, FETÖ destekçilerinin hala devlet kademelerinde yer alması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]