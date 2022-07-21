Gelecek Partisi kurucularından Ömer Faruk Başaran partiden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gelecek Partisi kurucularından Ömer Faruk Başaran partiden istifa etti

21.07.2022 15:07
Gelecek Partisi kurucularından Ömer Faruk Başaran partiden istifa etti

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Faruk Başaran, partisinden istifa etti.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Faruk Başaran, partisinden istifa etti.

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı da olan iş insanı Ömer Faruk Başaran, kurucuları arasında yer aldığı Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Başaran, siyasi hayatını etkin bir şekilde sürdüreceğini bildirdi.

Gelecek Partisi'nde geçen aylarda da istifalar yaşanmış, genel merkez ve teşkilatlarda bazı isimler partiden ayrılma kararı almıştı.

YORUMLAR
500
20 Temmuz 2022 Haberleri 20 Temmuz 2022 Haberleri Gelecek Partisi'nde deprem! Parti kurucularından Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti Gelecek Partisi'nde deprem! Parti kurucularından Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti
Kaynak: AA

Gelecek Partisi, Faruk Başaran, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi kurucularından Ömer Faruk Başaran partiden istifa etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
14:20 Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarını açtı
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
14:14 Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti
14:13 Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi
14:13 Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit tuttu
13:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akkuyu, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı
13:47 İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 15:07:39. #1.13#
SON DAKİKA: Gelecek Partisi kurucularından Ömer Faruk Başaran partiden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement