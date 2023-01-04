Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sinan Ateş tepkisi: Memlekette insanlar sokakta canından emin değil, niye talimat vermiyorsun? - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sinan Ateş tepkisi: Memlekette insanlar sokakta canından emin değil, niye talimat vermiyorsun?

04.01.2023 09:23

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili yaptığı açıklamada, "Neredeyse gökte şimşek çaksa konuşan İçişleri Bakanı susuyor. Niye?" ifadelerine yer verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek "İnsanlar sokakta canından emin değil. Niye talimat vermiyorsun? Sonuna kadar gidin diye. Kamuoyu duysun ve rahatlasın" diye konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi Türkiye'yi deyim yerindeyse ayağa kaldırdı. Ateş'in ölümü sonrası çok sayıda siyasetçi taziye mesajı yayınlarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'nın olayı üstü kapalı ifadelerle geçiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

"İÇİŞLERİ BAKANI NEDEN SUSUYOR?"

Katıldığı canlı yayında Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ise dikkat çeken ifadeler kullandı. "Günlerdir İçişleri Bakanı susuyor. Neredeyse gökte şimşek çaksa konuşan İçişleri Bakanı susuyor. Niye?" ifadelerini kullandı.

"NİYE KONUŞMUYORSUN BAHÇELİ?"

Davutoğlu, Ankara Masası Gündem Özel programındaki açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Vahim olan bunların sokak cinayetlerine dönüşmüş olması. Demek ki bir grup sokak ortasında kendisi gibi düşünmeyenleri öldürmeyi göze alabiliyor. Aynı oyunları biz 70'li yılarda da gördük. Şimdi bu genç, hasbelkader başka biri tarafından öldürülseydi, başka bir kimliğe sahip, başka bir siyasi görüşe sahip biri tarafından öldürülse şu ana kadar sayın Bahçeli neler söylerdi Allah aşkına. Allah muhafaza Türk-Kürt kimlikleri etrafında şey değil. Ola ki böyle bir çatışmada olmuş olsaydı neler söylenirdi? Niye susuyor Bahçeli? Suskunluğum asaletimdendir diyor. Hayır, niye konuşmuyorsunuz? Ülkü Ocakları MHP'nin yan örgütü. Çok ülkücü dostum oldu ve Ülkü Ocakları'nın geçmiş liderlerinin çoğu ile de hukukum da var. Hiç bu kimlikle tenzih ederim bu toplulukları. Başka bir kimliği ile tenzih ederim. O kurumsal kimliklerin dışında söylüyorum şimdi.

"MEMLEKETTE YANGIN VAR, İNSANLAR SOKAKTA CANINDAN EMİN DEĞİL"

İlk gün demeliydi sayın Erdoğan. 'Bu sokak cinayetini kim işlemişse sonuna kadar gidilecek' diye. Bir de MHP'nin ortağısın. İstanbul'da Balıklı Rum hastanesinde yangın var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimat veriyor itfaiye söndür diye talimat veriyor. Memlekette yangın var, insanlar sokakta canından emin değil. Niye talimat vermiyorsun? Sonuna kadar gidin diye. Kamuoyu duysun ve rahatlasın."

YORUMLAR (2)
  • ali cessur: Tam işinize yarayacak bir cinayet nalına da mıhına da vurun nasıl bir komplo teorisi kuralım da hükümeti yıpratalımaya bir örnek nereden çıktı derseniz altılı masanın içinde şehit akrabalarına küfür edenler bu kargaşa da bulandırıp balık tutmaya çalışanlar var Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği cümle, partililer tarafından sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği cümle, partililer tarafından sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Ahmet Davutoğlu'ndan 'Sinan Ateş' Açıklaması: Günlerdir İçişleri Bakanı Susuyor. Ahmet Davutoğlu'ndan 'Sinan Ateş' Açıklaması: Günlerdir İçişleri Bakanı Susuyor.

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Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sinan Ateş tepkisi: Memlekette insanlar sokakta canından emin değil, niye talimat vermiyorsun? - Son Dakika


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