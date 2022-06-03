Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Gezi olayları esnasında evine yapılan baskın çağrısıyla ilgili konuştu: O olayı asla unutamam - Son Dakika
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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Gezi olayları esnasında evine yapılan baskın çağrısıyla ilgili konuştu: O olayı asla unutamam

03.06.2022 11:09

Gezi Parkı eylemleri zamanında bir hesaptan ev adresi yazılarak baskın düzenlenmesi için çağrı yapılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu olay hakkında ilk kez konuştu. O gece eşiyle birlikte yurt dışında olduğunu ve küçük kızının o gün evde bulunduğunu söyleyen Davutoğlu, "Spekülasyonlar olmasın diye bugüne kadar o geceden hiç bahsetmedim ama o olayı asla unutamam. Bir baba olarak neler hissettiğimi tahmin edersiniz" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gezi Parkı eylemleri sırasında evine baskın yapılması için çağrı yapılması hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Bu zamana kadar spekülasyon olmaması için bu konu ile ilgili hiç konuşmayan Davutoğlu, o gün eşiyle beraber yurt dışında olduğunu ve küçük kızının o gün evde olduğunu belirtti. Davutoğlu, "O geceyi asla unutamam. Bir baba olarak neler hissettiğimi de tahmin edersiniz" diye konuştu.

"EVE BASKIN ÇAĞRISI YAPAN KİŞİ 'BENİ AFFEDİN' DEDİ"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e gecenin detaylarını anlatan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı;

"O anlattığınız olay da çerçeve de doğru. Yaşanmış ve beni çok üzen bir olaydır. Hiçbir zaman da bu konuda konuşmadım. Eve baskın çağrısını yapan, galiz küfürler eden kişi çok ağır bir ceza alacaktı. 'Yeni evlendim, beni affedin, özür dilerim' dedi. Son aşamada, hüküm giyeceği zaman affettim. Gezi davasının bütününde yanlışlıklar, eksiklikler var. Onlar hep konuşulabilir.

"BÜYÜK KIZIM ABD'DEN ARAYIP 'NE YAPACAĞIZ?' DİYE SORDU"

O geceyi asla unutamam. Bir baba olarak neler hissettiğimi de tahmin edersiniz. Ben ve eşim yurtdışındayız. Büyük kızımız da ABD'de doktora yapıyordu. Küçük kızımız Ankara'da evdeydi. Sosyal medyada eve baskın çağrıları yapıldığını öğrendiğimizde, ABD'den kızım arayıp, 'Baba ne yapacağız kardeşimle ilgili' diye telaşlanıyordu. Kolay değil yani. Bunlar da o günlerde yaşandı. Ben spekülasyonlar olmasın diye bu olaydan hiç bahsetmemiştim. Kamuoyu da sizin yazınızla öğrenmiş oldu. En azından madalyonun bir başka yüzünü göstermiş oldunuz.

"ŞİKAYETİM OLMAMASINA RAĞMEN BU KONUDA ELEŞTİRİLERE MUHATAP OLUYORUZ"

Davutoğlu, daha önce Gezi olayları hükümeti devirme teşebbüsü olarak yorumlandığı için açılan davada dönemin başbakanı olarak, bakanların isimleriyle birlikte şikâyetçi olarak yer aldığını açıklamıştı.

Davutoğlu konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Avukatlarıma da hukukçu Genel Başkan Yardımcımız Ayhan Sefer Üstün'e de 'Şikâyetçi olmamama rağmen eğer Gezi davasından çekilme prosedürü varsa bunu uygulayalım. Kimsenin hayatı kararmasın' dedim. Şikayetim olmamasına rağmen bu konuda eleştirilere muhatap oluyoruz. Hükümete dönük bir şey olduğu için bizden habersiz açılan otomatik davalar bunlar. Yani şikayetim olmadığı için yapacak bir şey yok."

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