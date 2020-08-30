Gelecek Partisi Sakarya 1. Olağan Kongresi - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Malazgirt Zaferi vatanın, 10 Muharrem adaletin ve 30 Ağustos istiklalin müjdesidir. Bunu en iyi anlayacak şehir, Sakarya'dır." dedi.

Davutoğlu, Adapazarı ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen Sakarya 1. Olağan İl Kongresine video konferans yöntemiyle katıldı.

Bugünün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü olduğunu anımsatan Davutoğlu, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlara rahmet diliyor ve milletimizin bir daha kendi topraklarında yeni bir zafer yazmaması duasıyla ama her daim zafere hazır olması niyazıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Davutoğlu, özel günlerde olduklarına işaret ederek, "Malazgirt Zaferi vatanın, 10 Muharrem adaletin ve 30 Ağustos istiklalin müjdesidir. Bunu en iyi anlayacak şehir Sakarya'dır." dedi.

Doku zedelenmesi nedeniyle Sakarya'ya gelemediğini aktaran Davutoğlu, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kongreye, partinin kurucular kurulu üyeleri, genel başkan yardımcılarının yanı sıra bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.