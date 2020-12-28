Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa - Son Dakika

Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa

28.12.2020 21:13
Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa, System.String[]

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes, il yönetimi olarak toplu şekilde istifa ettiklerini açıkladı. Serbes, "Vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes yayınladığı basın açıklamasında, 23 Ocak tarihinden itibaren faaliyet gösteren Sakarya Gelecek Partisi Teşkilatı'nın istifa ettiğini belirtti.

Ender Serbes tarafından yayınlanan mesajda, "Sakarya Gelecek Partisi teşkilatı olarak 23 Ocak'tan bugüne kadar faaliyet gösteriyoruz. İl başkanlığı olarak çalışma ekibimizi Sakarya'nın bir mozaiği olacak şekilde oluşturmaya gayret ettik. Derdi vatan, millet olan, ülkesine hizmet etmek isteyen, samimi güzel insanlardan yönetim oluşturduk ve yola çıktık. Bizler Gelecek Partisi'nin programını ve tüzüğünü okuduk, onun siyasetini yaptık. Adil olduk, samimi olduk, şeffaf olduk. Ülkemizin geleceği olacağımızı zannederek, sorunlara çözüm sunacak siyaseti ortaya koymak için gece gündüz canla başla çalıştık" denildi.

"BİAT EDEN BİR TEŞKİLAT OLMAMIZ İSTENDİ"

Açıklamanın devamında, "Sakarya'da teşkilatlanmanın maddi-manevi yükünü çektik. Ancak biat kültüründen gelen ilkesizlerin baskı ve zorlamalarına maruz kaldık. Bizden çalışan/üreten bir teşkilat değil, biat eden bir teşkilat olmamız istendi. Kabul etmedik, direndik. Bizler, Türkiye'nin ilkesiz siyasetçilerine karşı bir duruş sergilemek, alternatif olabilmek için bu yola çıktık. İlkesiz siyasetçilerin siyasi hedeflerine hizmet etmek için değil. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu istediği kadar hukukun üstünlüğünden, adam kayırmacılığın yapılmayacağından, ileri demokrasiden dem vursun. İştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Şunu gördük ki haksızlığı kendisine yakın olanlar yaptığında adil değil, taraf olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'DE ADAM KAYIRAN PARTİLER ZATEN VAR"

Açıklamanın sonunda ise, "Türkiye'de zaten adam kayıran, adaleti hiçe sayan, halkı yanıltan partiler var. Bunlardan bir tane daha sıfırdan inşa etmenin vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz. Bu vesile ile bizi yalnız bırakmayan, teveccüh gösteren Sakaryalı hemşerilerimize ve görev süremiz boyunca birlikte olduğumuz tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa
Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa - Son Dakika


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