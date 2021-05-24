Gelecek Partisi "Temiz Siyaset" kampanyası başlattı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin "Temiz Siyaset" kampanyası başlattığını bildirdi.

Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Temiz Siyaset" kampanyası kapsamında partisinin tüm il başkanlıklarında eş zamanlı ortak basın açıklaması yapıldığını belirtti.

Partisinin 15 Şubat 2021'de kamuoyuyla "Temiz Siyaset Belgesi"ni paylaştığına işaret eden Davutoğlu, tüm vatandaşları, demokratik hakların kullanılacağı eylem planına katılmaya davet ettiğini açıkladı.

Davutoğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına yönelik hukuk devletinin gerektirdiği adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizde temiz siyaseti savunan bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, özgür medyaya ve hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarımıza 'temiz siyaset' kampanyamıza destek vermesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.