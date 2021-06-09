Gelecek Partisinde genel başkan yardımcılığına Mustafa Bilici getirildi - Son Dakika

Gelecek Partisinde Neslihan Çevik'in istifasıyla boşalan Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Mustafa Bilici getirildi.

Partiden yapılan açıklamada, kurucular kurulu üyesi olan, çalışmalarını genel başkan danışmanı unvanıyla yürüten 24. dönem Van milletvekili Bilici'nin bugünkü parti yönetim kurulunda Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtildi.