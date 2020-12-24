Gelecek Partisinden BBP'ye ziyaret - Son Dakika

Gelecek Partisinden BBP'ye ziyaret

24.12.2020 16:59
Gelecek Partisinden BBP'ye ziyaret, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

BBP Genel Merkezi'nde yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Destici ile Davutoğlu ortak basın açıklaması yaptı.

BBP'nin Türkiye'de siyasi bir geleneği olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye'deki siyasi ahlakın sembolü olduğunu belirtti.

Daha önce kamuoyuna sundukları "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" teklifini Destici ile istişare ettiklerini belirten Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, son dönemde çok ciddi siyasi, ekonomik ve sosyal bunalımlarla karşı karşıya. Türkiye'nin gerçekten insan haklarına dayalı, temel hak ve özgürlükleri tahkim edici, vatandaşlarımızın hiçbir ayrımcılığa muhatap olmayacağı yeni bir anayasal zemin ve yeni bir siyasal hükümet sistemi inşa etmek gerektiği kanaatini taşıyoruz."

Destici ise parlamenter sistemden dolayı geçmişte sorunlar yaşadıklarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daha çok partinin mecliste temsil edildiğini vurguladı.

Destici ve Davutoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de yerli ve milli muhalefeti de biz inşa edeceğiz" ifadelerinin sorulmasına üzerine Davutoğlu, "Bir iktidar, 'Muhalefeti de biz inşa edeceğiz' diyorsa zaten demokrasinin bittiği yerdir. İzinle kurulan muhalefetin olduğu yerde demokrasi olmaz. İktidar, muhalefete tahammül etmek zorunda değil sadece, muhalefetin varlığını da bir şart olarak görmek durumunda." dedi.

Destici ise bazı muhalefet partilerinin Türkiye'nin sorun yaşadığı ülkelerin yanında olduğunu ve terör örgütlerini desteklediğini aktararak, "Türkiye'nin birliğinden ve beraberliğinden yana olan bütün muhalefet partileri yerli ve millidir. Hangi düşünceye sahip olurlarsa olsunlar, hangi ittifakta yer alırsa alsınlar saygımız vardır." diye konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş ile ilgili kararının sorulmasına ilişkin Davutoğlu, "Türkiye'de son dönemde yaygınlaşan tutuklu yargılama uygulaması adaleti yok etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükmünden önce Türkiye'de siyasi görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşların adaletten emin olması lazım. Suç ile suçlu arasında temel delil bağı kurulunca hüküm verilmeli, o hüküm verilmeden insanların aylar ve yıllar sürecek şekilde tutukluluğun sürdürülmesi doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Destici de Türkiye'de güvenlik olmadan adaletin de olmayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"AİHM, her zaman Türkiye'ye karşı ön yargılı oldu. Türkiye vatandaşları arasında ayrım yaptı. Milliyetçi, maneviyatçı ve vatanın bütünlüğünden yana olan biri AİHM'e gittiğinde onun talebini kabul etmiyorlar. Ancak, Türkiye'de ne kadar ayrılıkçı, bölücü, terör örügütleriyle iltisaklı ya da azınlık diyebileceğimiz birileri varsa bunların her müracaatlarını büyük bir iştahla aldı ve Türkiye'nin aleyhine neticelendirdi. Bizim kimsenin seçilmişliğine sözmüz yok ki. Biz seçene de seçilmiş olana da saygılıyız. Seçilmiş olan da anayasaya, kanunlara saygılı olacak. Seçilmiş olmak, hiç kimseye terör örgütünün sözcüsü olma hakkını vermez."

Büyük Birlik Partisi, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisinden BBP'ye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Barcelona ve Manchester United arasındaki Yusuf Demir savaşını İspanyol ekibi kazanacak İmamoğlu'ndan su kesintisi açıklaması: İstanbul'u alarma geçirecek bir problem gözükmüyor Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü
Markete giden zammı görünce şoke oluyor: Süt ürünleri, yumurta ve ayçiçeği yağı fiyatlarında dikkat çeken artış Markete giden zammı görünce şoke oluyor: Süt ürünleri, yumurta ve ayçiçeği yağı fiyatlarında dikkat çeken artış         
16:53
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi         
15:35
Halk otobüsünde kadınları taciz edip cinsel organını gösteren şüpheliye 2 yıl hapis istemi Halk otobüsünde kadınları taciz edip cinsel organını gösteren şüpheliye 2 yıl hapis istemi         
15:16
İmamoğlu, Akit TV muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit TV muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı         
14:47
Çocuk parkında cansız beden bulundu! Yanındaki enjektör kafaları karıştırdı Çocuk parkında cansız beden bulundu! Yanındaki enjektör kafaları karıştırdı         
14:36
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti         
13:58
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu         
12:08
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 17:04:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelecek Partisinden BBP'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei