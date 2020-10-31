Gelecek Partisinin 1. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, Kovid-19 salgını nedeniyle sadece delegelerin katıldığı bir kongre yapacaklarını belirterek, "İzmir depremi nedeniyle, bir şölen havası içinde geçmesini düşündüğümüz kongremizi ağırlaştırıyoruz." dedi.

Yamalı, ANFA Altınpark'ta düzenlediği basın toplantısında partinin 12 Aralık'ta kurulduğunu anımsatarak, gerekli hazırlıkları salgın şartlarını dikkate alarak tamamladıklarını ve yarın 1. Olağan Büyük Kongrelerini gerçekleştireceklerini söyledi.

Parti teşkilatlanmasını çok kısa sürede gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yamalı, 70 ilde teşkilatlandıklarını, 44 il ve 250 ilçede kongrelerini yaptıklarını anlattı.

Salgın nedeniyle kongre tarihini 1 Kasım olarak belirlediklerini aktaran Yamalı, "Pandemi şartları nedeniyle sadece delegelerin katıldığı bir kongre yapacağız. Az sayıda misafirimiz olacak. Partimizin delege sayısı 1010'dur, 1010 delegemizin katılımıyla burada 1. Olağan Büyük Kongre'mizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

İzmir'deki deprem

Yamalı, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, "İzmir depremi nedeniyle, bir şölen havası içinde geçmesini düşündüğümüz kongremizi ağırlaştırıyoruz. Müzik çalışmalarını kongre gündeminden çıkardık. Sadece hukuki süreci tamamlayarak kongremizi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.