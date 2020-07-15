"Gelecek Satın Alma Stratejileri ve Beklentileri" toplantısı online gerçekleştirildi - Son Dakika

"Gelecek Satın Alma Stratejileri ve Beklentileri" toplantısı online gerçekleştirildi

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, "Hazır giyim sektörüne kulak verilir, öneri ve talepleri dinlenirse ve biz de sektör olarak stratejik eylem planımızı uygulamak sureti ile hazırlanırsak 2021 ve sonrasında tarihi başarı elde ederiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, "Hazır giyim sektörüne kulak verilir, öneri ve talepleri dinlenirse ve biz de sektör olarak stratejik eylem planımızı uygulamak sureti ile hazırlanırsak 2021 ve sonrasında tarihi başarı elde ederiz." ifadelerini kullandı.

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TGSD'den yapılan açıklamaya göre, "What's Next?-Gelecek Satın Alma Stratejileri ve Beklentileri" toplantısı online gerçekleştirildi. Türk hazır giyim sektörü Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yeni çıkış yolları ararken, dünya devi alım gruplarının üst düzey yöneticileri, pandemi günlerinde yeni satın alma stratejilerini paylaştılar.


Açıklamada görüşlerine yer verilen TGSD Başkanı Hadi Karasu, genel olarak 2019'un ve 2020'nin ilk aylarının çok başarılı geçtiğini, ancak pandemi ile beraber mart, nisan ve mayıs aylarında yüzde 50'leri bulan düşüş yaşadıklarını aktardı.

Pandemi sonrasında dünyanın artık tedarik zinciri yönetiminin yeniden yapılanması gerektiği konusunda hem fikir olduğunu belirten Karasu, şunları kaydetti:

"Yeni tedarik zincirinde Avrupa'da satılacak ürünlerin Avrupa ve yakın çevresinden tedarik edilmesi zorunlu hale geldi, bu temel strateji olmalı. Bu çerçevede hazır giyim üretiminde bölgenin en etkili ülkesi Türkiye. Avrupa'nın hazır giyim ihtiyacının çok önemli bir kısmını Türkiye karşılayabilir. Bunun için küçük üretim adetlerini de yapabilecek şekilde üretim ve lojistik alt yapılarımızı geliştirmiş, dijitalleşmeyi tamamlamış, sürdürülebilirlik gereklerini yerine getirmiş, akıllı tekstilden akıllı giysileri hazırlayabilecek inovatif yapıyı geliştirmiş olmamız gerekiyor.

Hızlılık ise zaten bizim genetiğimizde olan bir şey. Tüm bunların yanında pandemi bize artık fast fashion yerine yine hızlı ama sezonsal üretime geçilmesi gerektiğini öğretti. Dolayısıyla üçer aylık aralarla koleksiyon yapan bir ülke formatına bürünmemiz gerekiyor ki bölgenin tedariğini sağlayalım."

ABD'de de Türkiye'nin avantajlı olduğunu bildiren, ABD-Çin savaşı ve pandemide yaşananalar dolayısıyla Amerika'nın kendine yeni partner aradığı yorumunda bulunan Karasu, bu nedenle ABD'nin gözünün Türkiye'nin üstünde olduğunu aktardı.

Karasu, "Pandeminin artık normalize olmasını beklediğimiz Mart 2021 dönemine kadar bizim her türlü talebi karşılayacak alt yapıyı oluşturmamız lazım. Öte yandan sivil toplum örgütleri ve devlet iş birliği ile yeni oluşacak ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin çok daha etkili olmasını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Hem ABD hem Avrupa pazarı için dijitalleşmenin ve kreatif olmanın önemli olduğunu belirten Karasu, şu bilgileri verdi:

"Özellikle ABD için sertifikasyon sistemi çok güçlenmeli. Bu nedenle biz Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE ile görüştük. Bununla birlikte sektörün üç aylık kaybının finansmanı için bir yıl geri ödememiz en az üç yıllık KGF finansman desteği sağlanmasını istedik. Bizim de sosyal sorumluluk, çevre standartları ve sürdürülebilirlik üzerine hazırlanmamız gerekiyor. Hazır giyim sektörüne kulak verilir, öneri ve talepleri dinlenirse ve biz de sektör olarak stratejik eylem planımızı uygulamak sureti ile hazırlanırsak 2021 ve sonrasında tarihi başarı elde ederiz."

Yeni normalde Türkiye ve rakip ülkelere bakış açıları konuşuldu

Toplantı çerçevesinde H&M, Otto, Bestseller, s. Oliver, Spring Near East Manufacturing, Newtimes, Penti ve LC Waikiki'nin üst düzey yöneticileri yeni normalde Türkiye ve rakip ülkelere bakış açılarını paylaştı.

H&M Türkiye Ülke Müdürü Leyla Ertur, 35 yıldır Türkiye'den satın alma yaptıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Pandemi sürecinde tüm tedarikçilerimizle çok yakın çalıştık. Sipariş iptal etmemeye, ödemeleri geciktirmemeye çalıştık. Pandemi sürecinde globalden öte özellikle lokalde de güçlü olmanın önemini öğrendik. Bütün dünyada siparişler iptal edildi. Çünkü o ürünü satacak zaman kaçacaktı. Ancak biz Türkiye'de bunu kaçırmadık. Türkiye'deki imalatçılarımızın desteği ile gecikmeleri minimuma indirdik. Siparişleri yükleme garantisi verdik. Tedarikçilerimizle beraber takım çalışması yaptık. Bugün için satışlarımız beklentilerimizin üzerinde seyrediyor."

LC Waikiki Tedarikçi Geliştirme Direktörü Şenol Dallı, tedarik zincirinin kırılması, yeni vergilerin gelmesi ve dövizin artmasına ilişkin tüm senaryolar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Newtimes Ülke Müdürü Banu Yumrutaşlı, "Biz özellikle ABD'de çok güçlü bir firmayız. Türkiye'deki esnek ve hızlı üretim bizim için çok önemli. Pandemi öncesinde ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları nedeniyle herkes yönünü Türkiye'ye çevirmişti. Şimdi de bunun devam ettiğini görüyoruz. Çünkü en hızlı tedarik yapabilecekleri ülkelerin başında Türkiye geliyor. Newtimes olarak Türkiye'de büyüme stratejimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Penti Tedarik Zinciri Direktörü Çağlar Belirgen, türbülansın bittiği yorumunda bulundu.

Belirgen, "Alım adetlerimizi düşürmek gibi bir niyetimiz yok. Temkinli ve iyimser büyümeye devam edeceğiz. Bununla birlikte daha az riskle stoğumuzu yöneteceğiz. Tedarikçi marka iş birliğini geliştirmemiz gerekiyor. Eski alışkanlıklarımızla hareket etmemeliyiz. Her türlü öneriye açığız. Bu olmaz denilen pek çok şeyin pandemi döneminde karşımıza çıktığını gördük. Bu nedenle markalar için çözüm üreten tedarikçi daha da öne çıkacak." değerlendirmesini yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Karasu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Gelecek Satın Alma Stratejileri ve Beklentileri' toplantısı online gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi
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