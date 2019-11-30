"Gelecek Senin Ellerinde Projesi" kapanış töreni yapıldı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Gelecek Senin Ellerinde Projesi" kapanış programıyla sona erdi.



Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Buradaki konuşmasında proje hakkında bilgi veren Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, topluma faydalı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla kentte çeşitli kurumların da desteğiyle 15 Nisan'da başlatılan proje kapsamında çok sayıda etkinlik yapıldığını belirtti.

Artunay, "Düzenlenen tüm etkinliklerde 1244 çocuk ve genç ile direkt temas kurularak, hedef grupların eğitsel ve ailesel çevreleriyle birlikte il genelinde yaklaşık 5000 kişiye ulaşılmıştır. Meslek edindirme, yüzme, enstrüman, uygulamalı trafik eğitimleri ile fidan dikim, vadi yürüyüşü ve İstanbul gezi düzenlendi." dedi.



Müzik dinletisinin ardından sona eren programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, eşi Songül Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, Polis Eşleri Derneği Nevşehir Şube Başkanı Seçgin Artunay ve davetliler katıldı.