Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak , ara transfer döneminde takıma katılacak oyuncuların, şampiyonluğa katkı sağlayacak isimler olmasını hedeflediklerini söyledi.Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını hedefledikleri noktada tamamladıklarını aktardı.İkinci yarıda puan kayıplarını azaltıp, şampiyonluğun en güçlü adayı haline geleceklerini savunan Altıparmak, şöyle konuştu:"Bu hedef için bir süredir takıma katkı sağlayacağına inandığımız oyuncuları takip ediyorduk. Devrenin gelmesiyle beraber de istediğimiz oyuncularla temasa geçtik. Şu an bir yandan hazırlık çalışmalarımızı yaparken, öte yandan da transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadromuzda görmek istediğimiz 4-5 oyuncu var. Bunların bazılarıyla önemli aşama da kaydettik. Ancak kulübün menfaatleri açısından isim açıklamayı doğru bulmuyoruz."Altıparmak, transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Sadece transfer yapmak için hiçbir çalışma içinde olmayacağız. Gelecek transfer, şampiyonluğa katkı sağlamalı. Bu ligi tanıyan, şampiyonluğa inanan isimlerin aramıza katılmasıyla iyi işler yapacağız." ifadelerini kullandı."Bireysel değil, takım özelliği olmalı"Altıparmak, takıma dahil olmasını çok istediği bazı oyuncuların bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: Uğur Arslan Kuru ile anlaştık. 2 oyuncu daha büyük oranda tamam. İstediğimiz oyucuların bazılarının mevcut kulüpleriyle sorunları var, bazıları ise çok yüksek fiyat istiyor. Biz de bu tür bir oluşuma girmek istemiyoruz. Yüksek maliyetli bir oyuncuyu takıma dahil edip, düzeni bozmak istemiyoruz. Bizi bir oyuncu kurtarmaz. O yüzden takım ruhunu kaybetmemeliyiz. Transferde böyle bir hassasiyetimiz de var. Genel olarak bize gelecek oyuncunun bireysel değil takım özelliği olmalı. 'Ne yapabilirim.' değil, 'Takımla neler yapabiliriz.' diyen kişiler aramızda olmalı.""Şu an kondisyon yüklüyoruz"Altıparmak, takımın Antalya 'da kampta bulunduğunu, yılbaşından önce başladıkları hazırlık çalışmalarına 1 günlük izinin ardından yeniden devam ettiklerini dile getirdi.Hazırlıkların çok iyi gittiğini vurgulayan Mehmet Altıparmak, "Günde çift idmanla hazırlanıyoruz. Şu an kondisyon yüklüyoruz. Daha sonra da taktik çalışmalara yöneleceğiz. Yeni oyuncularımızı da sisteme dahil etmek istiyoruz. Bunları başardığımızda, ikinci yarı çok daha güçlü bir ekip olacağız." şeklinde konuştu.Altıparmak, ligin ikinci yarısında gerçekleştirilecek her maçın bir final niteliğinde olduğunu belirterek, "İkinci yarıdaki ilk maçımız Denizlispor 'la. Hazırlıklarımız tamamlayıp, lige en iyi şekilde başlayacağız. Maçı kazanıp, şampiyonluk için avantaj elde edeceğimize inanıyoruz. O yüzden zor bir müsabaka. İkinci yarıdaki her maç zor ve adeta final." diyerek sözlerini tamamladı.