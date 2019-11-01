Gelecek yıl

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Malkoçlar Giriş Noktası ile Kıyıköy Giriş Noktası ve TANAP Seyitgazi Giriş Noktası için 2020 gaz yılına mahsus olmak üzere yıllık talep çağrısı yapılmayacağı kararlaştırıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2020 gaz yılı için iletim şebekesi Malkoçlar Giriş Noktası ile Kıyıköy Giriş Noktası'nda belirsizlikler olması ve TANAP Seyitgazi Giriş Noktası'nın maksimum ayrılabilir kapasite değerinde gaz yılı içinde değişiklik öngörülmesi nedeniyle, spot boru gazı ithalat miktarı ve uygulama yönteminin belirlenmesine ilişkin usul esaslar kapsamında, 2020 gaz yılına mahsus olmak üzere söz konusu noktalar için yıllık talep çağrısı yapılmayacak.

Gaz yılı öncesinde en geç 1 Kasım'a kadar yapılması öngörülen ilk talep çağrısı ise 2020 gaz yılına mahsus olarak aralık ayında yapılacak.

Kurul tarafından belirlenecek 2020 gaz yılı kapasite ürünlerinin çeyreklik veya aylık talep çağrısı, kurumun internet sayfası ve Resmi Gazete'de ilan edilecek.