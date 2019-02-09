Gelecekle İlgili Daha Umutluyum"
37 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oynanan oyundan mutlu olduğunu dile getirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oynanan oyundan mutlu olduğunu dile getirdi. Oynanan oyunu beğendiğini ve gelecekle ilgili daha umutlu olduğunu dile getiren Korkmaz, "Güzel bir maç oldu. İki takım oyuncularını da Okan hocayı da kutluyorum. Gerçekten Rizespor takımına kendi elinin değdiğini görüyorsunuz, hem transferlerle hem oyun olarak. Biz iyi oynadık. Genelde maç gitti geldi ama çoğunlukta topun hakimiydik, top bizde kaldı. Gol pozisyonları da ürettik. Yeni transferlerin bu takıma ne kadar katkı sağladığını görüyoruz. Geçen hafta Beşiktaş maçında sonuç olarak değil ama oyun olarak memnundum. Bunu devam ettirdik. Böyle devam ettiği sürece gelecekle ilgili daha da umutluyum" ifadelerini kullandı.
(Kubilay Ateş – Hasan Fehmi Demir/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:06 Kaynak: İHA
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