Son Dakika Haberleri: Gelecekle İlgili Umutluyum"

Gelecekle İlgili Umutluyum"

46 dakika önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin ikinci yarısında oynadıkları 5 maçta istedikleri sonucu alamadıklarını ifade ederek "Gelecekle ilgili umutluyum." dedi.

Gelecekle İlgili Umutluyum
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin ikinci yarısında oynadıkları 5 maçta istedikleri sonucu alamadıklarını ifade ederek "Gelecekle ilgili umutluyum." dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacaklarını anımsattı.

Geçen hafta lider Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçtaki bazı pozisyonların yorumunu kamuoyuna bıraktığını belirten Korkmaz, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini savunurken, şeffaflık, soru işaretlerinin ortadan kalkması için hakem ile VAR hakemlerinin konuşmalarının yayınlanmasını istedi.

Korkmaz, böylece hakem kararlarında art niyet olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili soru işaretinin ortadan kalkacağını, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bunun arkasında durması gerektiğini bildirdi.

Ligin ikinci yarısına ilişkin değerlendirmede bulunan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Oynadığımız 5 maçta istediğimizi sonucu alamadık. Karşılaştığımız 5 takım da sezonun ikinci yarısında yenilmeyen takımlar. Bu fikstürün zor olacağını her zaman söylüyordum ama pozitif, olumlu yönden bakmak istiyorum. Oynadığımız son 3 maç oyun açısından geliştiğimizi gösteriyor. İyi oynuyoruz. Gelecekle ilgili çok umutluyum. Bir tek sonucu alamadık. Oyun olarak doğru yoldayız, iyi oyunun karşılığını alacağız. Bundan sonraki maçlardan galibiyetle ayrılıp istediğimiz yere geleceğiz."

Korkmaz, takımda Ondrej Celustka'nın tedavisinin devam ettiğini, kaleci Ruud Boffin'in kart cezalısı olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:08 Kaynak: AA

Sivasspor, Başakşehir, Antalyaspor, Spor
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