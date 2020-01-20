Gelecekte bizi nasıl otomobiller bekliyor? - Son Dakika

Gelecekte bizi nasıl otomobiller bekliyor?
22 dakika önce
Merkezi Londra'da olan saygın Sanat ve Tasarım Müzesi Victoria & Albert, otomobilinin günlük hayatımızı nasıl etkilediğini ve geleceği nasıl yönlendireceğini araştırdı.
Merkezi Londra'da olan saygın Sanat ve Tasarım Müzesi Victoria & Albert, otomobilinin günlük hayatımızı nasıl etkilediğini ve geleceği nasıl yönlendireceğini araştırdı. Gelecekte bizi kanatları olan, tekerleksiz otomobiller mi bekliyor?
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:48
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