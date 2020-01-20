Gelecekte bizi nasıl otomobiller bekliyor? - Son Dakika
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Gelecekte bizi nasıl otomobiller bekliyor?

22 dakika önce

Merkezi Londra'da olan saygın Sanat ve Tasarım Müzesi Victoria & Albert, otomobilinin günlük hayatımızı nasıl etkilediğini ve geleceği nasıl yönlendireceğini araştırdı.

Merkezi Londra'da olan saygın Sanat ve Tasarım Müzesi Victoria & Albert, otomobilinin günlük hayatımızı nasıl etkilediğini ve geleceği nasıl yönlendireceğini araştırdı. Gelecekte bizi kanatları olan, tekerleksiz otomobiller mi bekliyor?

Gelecekte bizi nasıl otomobiller bekliyor?

Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:48 
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