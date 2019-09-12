Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Gelecekte enerji depolamak çok daha fazla ön plana çıkacak. Günümüzde enerjiyi üretmek ve aktarmak noktasında daha yoğun bir çaba var ancak gelecekte enerjiyi depolamak da mutlaka önemli bir başlık olacaktır." dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Mandal, üniversitesinin kongre merkezinde, "Enerji Teknolojilerinin ve Sistemlerinin Geleceğinde Ar-Ge ve Yeniliğin Önemi" konulu konferans verdi.

Mandal, Türkiye'nin "Dünya Enerji Trilemma" endeksine göre 44. sırada yer aldığını söyledi.

Enerji güvenliği açısından ülkedeki alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesiyle son üç yıldır gelişme olduğunu belirten Mandal, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde yenilenebilir enerji, elektrik şebekeleri ve yüksek verimli termik santralleri, en fazla yatırımı çekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde artış var ve bu gelecek için olumlu bir mesaj. Gelecekte enerji depolamak çok daha fazla ön plana çıkacak. Günümüzde enerjiyi üretmek ve aktarmak noktasında daha yoğun bir çaba var ancak gelecekte enerjiyi depolamak da mutlaka önemli bir başlık olacaktır. Enerji sistemine yönelik hedeflerimizin yerli ve özgün çözümlerle karşılanmasının sağlanması, Ar-Ge ve yeniliğe bağlı. 11. Kalkınma Planı'nda doğal gazın elektrik üretimindeki payının yüzde 31 azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının yüzde 19 ve yerli kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi miktarının yüzde 46 oranında artırılması gibi hedefler var. Bu hedeflere ulaşabilmek için bunların teknoloji ile odaklanması gerekiyor."

Mandal, rüzgar ve güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretiminin sürekli olarak arttığını ifade ederek, bu değişimi sadece izlemenin değil yönetebilmenin gerekliliğine dikkati çekti.

Son 25 yılda güneş hücreleri kapsamında son yıllarda önemli verim artışının elde edildiğini işaret eden Mandal, "Deneyap Atölyeleri ile geleceğin mühendislerini, girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştireceğiz. 2030 yılından önce çoğu ülkede güneşten elektrik üretiminin doğal gaz ve kömürden elektrik üretiminden daha ucuz olacak. TÜBİTAK olarak fotovoltaik teknolojilerinin önem kazanmasıyla bu teknolojinin işbirliğine ve uygulamaya ihtiyacı olduğu görüşündeyiz. Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesini ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından Mandal, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Merkezi Araştırma Laboratuvarını ziyaret ederek, yakıt pili ve güneş hücreleriyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.